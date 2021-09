Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 37% sui giochi da tavolo Asmodee

Si concludono, con la giornata di oggi, le “Offerte di settembre di Amazon“, sconti che ci hanno accompagnato nel corso dell’ultima settimana e che, in tutta onestà, ci hanno sorpresi per la mole assurda di proposte a prezzi bassi, specie considerando che mai ci saremmo aspettati un ritorno dalle vacanze così interessante per ciò che concerne il mondo della scontistica.

Ovviamente, sono ancora diverse le offerte che ci accompagneranno in questa giornata e, tra queste, vi segnaliamo ora quella relativa ai giochi da tavolo a marchio Asmodee, in quella che è una proposta molto variegata in termini di gusti, meccaniche e soprattutto spesa. Le opzioni al catalogo Asmodee, del resto, non mancano affatto, e per ciò che concerne questa promozione, sarete felici di sapere che essa include anche alcune chicche che varrebbe sicuramente recuperare, una su tutte il gioco da tavolo dedicato allo splendido Bloodborne, titolo PlayStation con già qualche anno sulle spalle, ed indimenticabile per tutti gli amanti del genere soulslike.

Stiamo parlando di un gioco di carte molto solido e divertente, in cui fino a 4 giocatori potranno sfidarsi in una battaglia per la vita, vissuta tra le strade della città maledetta di Yharnam. Ad ognuno di essi, nei panni di un cacciatore, il compito di combattere mostruosità e raccogliere sangue, sviluppando una strategia che porti alla vittoria sui propri avversari. Solo uno infatti, potrà riemergere sano e salvo dal terrore di Yharnam, e nel far ciò ogni cacciatore dovrà sviluppare la propria strategia, sabotando ed interferendo con le azioni degli altri giocatori.

Bloodborne, insomma, anche nelle sue vesti da gioco da tavolo, riesce a dire la sua, mantenendo pressoché intatte le atmosfere del titolo originale, ed infondendo ad esse anche alcune meccaniche proprie del gioco competitivo, risultando come un’esperienza certamente divertente e galvanizzante, nonché un articolo da avere assolutamente qualora si sia appassionati di videogame. Il prezzo? Appena 29,27€, a fronte dei 39,90€ del costo originale.

Un prezzo ottimo che, in ogni caso, è solo un’assaggio dell’ampia gamma di titoli Asmodee in sconto, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di consultare la nostra ricca selezione di offerte tra quelle disponibili, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a questa offerta, così che possiate visionare ed acquistare il gioco Asmodee che meglio si adatta ai vostri gusti.

Infine, prima di lasciarvi, ci teniamo anche a ricordarvi che, qualora siate all’ulteriore ricerca di ulteriori sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!