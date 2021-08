Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 40% sulle cuffie Beats!

Quest’oggi vi abbiamo proposto moltissime promozioni, eppure le occasioni di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, in questo articolo vi segnaliamo una nuova promozione compatibile con l’iniziativa “Offerte di settembre” di Amazon, che permette a tutti gli interessati di acquistare le migliori cuffie Beats, il tutto con sconti che possono toccare una percentuale del 40%!

Le occasioni d’acquisto non sono veramente tantissime, ma quelle presenti sono particolarmente allettanti, dato che lo sconto è piuttosto rilevante. Tra le proposte del portale, vi consigliamo di dare uno sguardo alle cuffie wireless Beats Studio3, perfette per coloro che vogliono ascoltare della buona musica ad un’eccellente qualità. Solitamente disponibili a 349,95€, quest’oggi sono vendute a “soli” 209,00€, a seguito di uno sconto del 40% dal prezzo consigliato dal produttore, l’equivalente di 140,95€.

Stiamo parlando di cuffie dalle ottime specifiche, infatti possiedono il chip Apple W1 che gestisce i contenuti in riproduzione per poter garantire un sound cristallino e puntuale, in tutte le circostanze. Con la funzione di cancellazione attiva del rumore (chiamata anche ANC ndR), queste cuffie riescono ad eliminare attivamente i rumori ambientali.

Le Beats Studio3, sebbene possiedano un chip sviluppato dalla Apple, sono compatibili anche con i dispositivi Android e possono accoppiarsi in qualsiasi momento e con un raggio d’azione molto ampio, senza perdite di connessione. Per quanto concerne l’autonomia, questo prodotto garantisce fino a 22 ore di riproduzione musicale e, qualora ce ne fosse bisogno, si possono ricaricare in pochissimo tempo grazie alla ricarica rapida.

Insomma, un prodotto di assoluto valore, disponibile ad un prezzo praticamente stracciato. Ciò detto, vi consigliamo di consultare la pagina della promozione, al seguente indirizzo, cosicché possiate fin da subito acquistare quello che meglio si addice alle vostre esigenze e, soprattutto, al vostro budget.

