Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 46% su frigoriferi, lavatrici e non solo!

Questa settimana Amazon ha promosso una nuova iniziativa che prende il nome di “Offerte di Settembre”, con una serie quasi infinita di promozioni che coinvolgono diverse categorie merceologiche del portale. In questo articolo vogliamo focalizzare la vostra attenzione alle offerte dedicate ai grandi elettrodomestici come frigoriferi, lavatrici e non solo, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 46%!

Come da tradizione per il portale, moltissimi sono i prodotti attualmente compatibili con la promozione in questione, e tra questi vogliamo consigliarvi l’acquisto l’asciugatrice Samsung da 7 kg, in particolare il modello DV70TA000TE/ET. Originariamente proposta a 599,00€, quest’oggi e fino al prossimo 7 settembre è acquistabile a “soli” 399,00€, a seguito di uno sconto del 33% che ne ha abbattuto il prezzo di vendita consigliato di ben 200,00€!

Stiamo parlando di un prodotto dalle ottime specifiche tecniche, perché possiede tutto il necessario per eccellere. Innanzitutto, questa asciugatrice è dotata della tecnologia Optimal Dry che, mediante tre sensori, monitora in tempo reale l’umidità e la temperatura all’interno del cestello, in modo tale da regolare il tempo di asciugatura. Grazie a tale sistema si ottiene un bucato asciutto in tempi rapidi e, al contempo, un consumo minimo di energia (la sua classe energetica è A++).

Questa asciugatrice, inoltre, vanta una serie di programmi con i quali è possibile asciugare molteplici tipologie di capi d’abbigliamento. Tra queste, segnaliamo la presenza del “programma Rapido 35’”, che permette di ottenere fino a 1 kg di bucato asciutto in soli 35 minuti. E poi, questo prodotto possiede un nuovo filtro 2-in-1 facile da cambiare.

Insomma, un elettrodomestico eccellente, perfetto per tutti coloro che desiderano asciugare molteplici capi, risparmiando qualche decina di euro in bolletta. Ciò detto, visto il gran numero di prodotti in promozione, vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, cosicché possiate visionare tutte le proposte.

Ciò detto, a prescindere dalle “Offerte di Settembre”, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, grazie ai quali potrete restare aggiornati su migliori sconti relativi a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e buon ritorno a scuola!

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!