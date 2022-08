Se la vostra auto necessita di qualche ritocco, sia estetico che meccanico, dopo aver percorso migliaia di km nell’ultimo mese per via di qualche viaggio, le offerte di settembre Amazon risultano ancora una volta tra le più vantaggiose. Nella sezione dedicata al noto evento annuale, infatti, c’è spazio anche per caricabatterie, lampadine, prodotti per la lucidatura e molto altro, tutto chiaramente a prezzi stracciati.

Da diversi giorni ormai, Amazon si sta prodigando a rilasciare occasioni d’acquisto imperdibili ma, nonostante ciò, riesce ancora a sorprendere. Tra le numerose proposte, infatti, non possiamo che segnalarvi le lampadine Philips RacingVision GT200 H7, vendute a soli 21,00€ e ben oltre alla metà del loro prezzo originale. Un’occasione unica e mai presentatasi su queste lampadine, che permetteranno al sistema di illuminazione della vostra auto di fare un salto di qualità enorme.

Compatibili con le più note marche automobilistiche, le Philips RacingVision GT200 H7 assicurano una luminosità dei fari fino al 200% in più rispetto a quelli originali. Anche la distanza di illuminazione sarà migliore, con la possibilità di estendere la visione su strada fino a 80 metri in più. Il bello è che queste lampadine sono omologate e approvate per l’uso stradale, pertanto non c’è il rischio di incappare in qualche multa.

Tecnologicamente all’avanguardia, le Philips RacingVision GT200 H7 sono realizzate in vetro al quarzo, per garantire che l’illuminazione sia non solo elevata ma anche precisa. Insomma, con queste lampadine Philips la guida sarà molto più confortevole e, perché no, anche più sicura, visto che aumentare la distanza di visione permette al guidatore di accorgersi prima di un eventuale pericolo davanti a sé.

In ogni caso, vi suggeriamo comunque di consultare la pagina che Amazon sta dedicando all’evento, perché attraverso di essa avrete a disposizioni tutti, ma proprio tutti i prodotti che Amazon si prodigherà di scontare non solo nelle prossime ore, ma anche nei prossimi giorni, e dove potrete rintracciate anche alcune ottime offerte sfuse!

