Offerte di settembre Amazon: sconti fino al 71% sui videogame Koch Media!

Vi avevamo già offerto quelle che sono le migliori offerte che Amazon sta dedicando, in occasione dei suoi “Offerte di settembre di Amazon“, al vasto mondo dei videogame. Ebbene, oggi torniamo sull’argomento per proporvi anche quelle che sono le offerte che il portale sta dedicando ai videogiochi a marchio Koch Media, con tagli di prezzo che possono arrivare anche al 66%!

Si tratta di un’occasione unica, specie per quanti vorrebbero approfittarne per recuperare titoli che, magari, ci si è lasciati alle spalle per qualche motivo. Titoli come ad esempio il divertente Marvel’s Avengers, gioco sviluppato da Crystal Dynamics che, purtroppo, parrebbe non aver riscosso il successo sperato. Ma perché recuperarlo?

Semplicemente perché parliamo di un titolo ottimo da giocare sia da soli che in compagnia, e che oggi conviene più che mai visti gli sconti qui proposti, che abbassano il prezzo del gioco addirittura a 19,99€! Un prezzo davvero ragionevole per questo titolo che, al netto di molti limiti al lancio, ha ormai subito diversi miglioramenti, ed include moltissimi update del tutto gratuiti, come la recente espansione dedicata al personaggio di Black Panther che, oltre all’omonimo personaggio, espande anche la trama del gioco!

Dunque, anche al netto di molte incertezze da parte dei più, Marvel’s Avengers è certamente un titolo che, oggi come oggi, val la pena recuperare, soprattutto considerando che grazie all’espansione appena rilasciata, i server del gioco si sono ripopolati, ed è possibile giocare facilmente con un team, anche qualora non abbiate amici con una copia del gioco a disposizione.