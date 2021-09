Offerte di settembre Amazon: sconti imperdibili su pannolini, omogeneizzati e altri prodotti per neonati

Quest’oggi vi abbiamo proposto un numero spropositato di promozioni, molte delle quali compatibili con la nuova iniziativa “Offerte di Settembre” di Amazon, eppure le opportunità di risparmio non certamente terminate. Infatti, in questo nuovo articolo torniamo ancora una volta a parlarvi del portale statunitense per parlarvi degli imperdibili sconti su pannolini, omogeneizzati e altri prodotti per neonati!

Questa promozione è stata creata per poter consentire a tutti i neogenitori di poter acquisire prodotti necessari per il bebè, con la possibilità di attivare la funzione di acquisto periodico che permette di ottenere un ulteriore sconto in base alla quantità impostata (5%, 10% oppure 15%), oltre a quello fisiologico di ciascun prodotto.

L’iniziativa in questione, dunque, include un gran numero di opportunità di risparmio, come nel caso della confezione da 120 pannolini Pampers Progressi Mini per bebè con un peso compreso tra i 3 ed i 6 chilogrammi, disponibile a 29,14€ anziché 39,60€, grazie ad uno sconto del 26% che ne ha tagliato il prezzo consigliato di ben 10,46€.

Qualora siate interessati a prodotti specifici per la cura del bambino, Amazon sta scontando in questo momento un bundle da dodici confezioni di salviette Pampers Sensitive, caratterizzate da una formula delicata e senza profumazione, che permettono di ripristinare il Ph della pelle agevolmente. Originariamente disponibili a 31,99€, ora sono acquistabili a soli 25,59€.

Insomma, avrete capito che le “Offerte di Settembre” di Amazon coinvolgono un gran numero di prodotti provenienti da diverse categorie merceologiche del portale, e per questo il nostro consiglio è semplicemente quello di visitare l’apposita pagina della promozione, cosicché possiate trovare tutti gli articoli più in linea con le vostre necessità.

