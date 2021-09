Offerte di settembre Amazon: sconti imperdibili sui programmi Adobe per il fotoritocco!

Nonostante siamo agli inizi, questo mese ha già offerto tantissime occasioni d’acquisto, la maggior parte situate nelle cosiddette offerte di settembre di Amazon, che ormai già da diversi giorni sta permettendo a chiunque di risparmiare cifre considerevoli, anche sui prodotti digitali. A tal proposito, prima di scoprire l’offerta di questo articolo, vogliamo ricordarvi che è ancora disponibile lo sconto sulla copia di Microsoft Office Home and Student.

L’offerta che stiamo per segnalarvi riguarda un nuovo software, in realtà più di uno visto che parliamo di Adobe Lightroom, Adobe Creative Cloud e Adobe Creative Cloud Photography. Come saprete, questi sono programmi pensati per l’editing pesante di foto e video, e incorporano funzionalità che vi permetteranno di creare e stampare le vostre idee più folli. Ebbene, vi informiamo che queste soluzioni vengono ora proposte in forte sconto, con percentuali che arrivano fino al 40% nel caso di Adobe Creative Cloud Photography. Se siete interessanti a quest’ultimo, il risparmio sarà di oltre 60€, che diventano ben 242,86€ qualora scegliate di comprare il piano di 12 mesi di Adobe Creative Cloud.

Se ambite a fare lavori di grafica, per passione o per lavoro, la suite di Adobe è sicuramente quella in grado di offrirvi le maggiori possibilità, portando la vostra creatività ad alti livelli e permettendovi di salvare i lavori in alta definizione. Gli strumenti a disposizione sono numerosi e potrete trovarli anche sulle rispettive app, potendo poi scegliere di salvare i vostri progetti anche in cloud, grazie allo spazio di archiviazione incluso nell’offerta. Insomma, se volete migliorare le vostre foto scattate durante le vacanze o realizzarne partendo da zero, consigliamo caldamente di affidarvi ad una delle soluzioni Adobe che, ribadiamo, è probabilmente la miglior suite per ottenere foto incredibili e condividerle con chiunque.

