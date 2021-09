Offerte di settembre Amazon: sconti impossibili su borse e valigie Kipling!

Torniamo a dedicarci alle “Offerte di Settembre” lanciate da Amazon, che ci terranno compagnia fino al 7 settembre, con sconti davvero vantaggiosi, e fino al 40%, su tantissime categorie di prodotti e, nel farlo, vi proponiamo un’offerta che riguarda le borse e le valigie Kingpling con sconti che talvolta raggiungono il 55%.

Tra le varie offerte del brand, ad esempio, vi segnaliamo l’ottimo Zaino Casual Kipling Seoul S ora disponibile al suo nuovo prezzo di 38,27€ anziché di 85,00€. al Qualora non vogliate portarvi dietro un enorme zaino tutto il giorno, questo zaino compatto si rivela una soluzione spaziosa, ideale per contenere tutto l’essenziali, come un tablet, libri, documenti e qualche snack. Ottimo per affrontare al meglio il ritorno a scuola e al lavoro, e avere con sé tutto l’occorrente per le giornate più impegnative!

In alternativa, qualora siate alla ricerca di una soluzione in grado di offrire una maggiore capienza, vi segnaliamo la versione extra large dell’iconico zaino Kipling Seoul Go con scomparto per il vostro notebook e tutto lo spazio disponibile per contenere libri, documenti e articoli di cancelleria essenziali. Inoltre è dotato di pratiche tasche portabottiglie sui lati, utili affinché possiate portare con voi le vostre bevande e mantenervi idratati durante il giorno!

Qualora, invece, foste alla ricerca di una comoda soluzione per i vostri viaggi, vi proponiamo l’ottimo bagaglio a mano Kipling Curiosity S al suo nuovo prezzo di 97,47€ anziché di 189,00€ a fronte di uno sconto del 47% che vi permetterà di risparmiare 89,53€. Stiamo parlando di un bagaglio dal design compatto che, nonostante le dimensioni contenute, vanta molto spazio grazie ai 4 scomparti funzionali e alle tasche frontali. Oltre ad uno scomparto aggiuntivo per un piccolo laptop o tablet, questo bagaglio è dotato di un comodo schienale imbottito e di spallacci per garantirvi una sensazione di comfort maggiore in ogni situazione.

Ovviamente quelle finora elencante non sono le uniche proposte del brand Kipling, motivo per cui vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra lista prodotti, ma anche e soprattutto la pagina al seguente indirizzo relativa a questa promozione, così da non perdervi nessuno degli ottimi prodotti in sconto. Prima di lasciarci, vogliamo ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

