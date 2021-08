Offerte di settembre Amazon: sconto “taglienti” sui prodotti Gillette e Braun!

Concludiamo questa nostra giornata dedicata alle ottime proposte delle “Offerte di settembre di Amazon“, segnalandovi che sul portale sono disponibili anche tante (ed ottime) offerte dedicate al mondo della rasatura, con sconti relativi ai prodotti a marchio Braun e Gillette! Sconti eccellenti, che vi daranno la possibilità di acquistare non solo degli ottimi rasoi elettrici (e non), ma anche altri articoli per la rasatura come creme, schiume e affini, per potervi prendere cura in modo eccellente della vostra barba

Si tratta di una selezione compatta ma molto completa, che include anche prodotti di assoluto valore come ad esempio l’eccellente rasoio elettrico Braun Serie 5, originariamente venduto a ben 149,99€, ed oggi in sconto a soli 89,99€, con un risparmio netto del 40%! Un affare, specie considerando che parliamo di un rasoio di ottima qualità, prodotto in Germania, e progettato per offrire una rasatura profonda e senza sbavature, anche sulle pelli più delicate.

Equipaggiato con la tecnologia SensoFlex di Braun, il rasoio elettrico Braun Serie 5 è stato pensato per seguire in modo semplice e senza strappi le curve del viso, adattandosi al massimo alla pelle, grazie alle sue lame flessibili. Leggero, e facile da maneggiare, Braun Serie 5 è provvisto inoltre di un manico ergonomico con tecnologia Slim Design, la cui gomma di rivestimento è trattata con uno strato speciale anti scivolo, per garantire un grip perfetto in qualsiasi circostanza, anche sotto la doccia, giacché questo specifico modello è resistente all’acqua e può essere bagnato senza alcun problema!

Completamente wireless, e dotato di una testina facilmente removibile, nonché sostituibile con altri accessori, il rasoio elettrico Braun Serie 5 è una scelta ideale sia per chi ama avere il volto pulito e privo di barba, sia per chi ha uno stile diametralmente opposto, permettendo tanto una efficiente rasatura, quanto le quotidiani operazioni di pulizia e rifinitura. Insomma, una scelta davvero ideale per chiunque, specie se venduto con uno sconto del 40%, come in questo caso, ed con un prezzo di molto inferiore alla soglia psicologica dei 100 euro!

Ovviamente, il rasoio elettrico Braun Serie 5 è comunque solo uno dei prodotti in promozione in questa splendida tornata promozionale dedicata ai prodotti Braun e Gillette, ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultare non solo la nostra selezione di prodotti consigliati, ma anche e soprattutto l’intera tornata di “Offerte di settembre di Amazon“, così che possiate rintracciare quella che è l’offerta che più vi si addice. Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono divertimento!

