Offerte di settembre Amazon: scopri gli sconti sui videogiochi PlayStation!

Vi abbiamo già parlato, proprio in mattinata, di quelle che sono le migliori offerte che Amazon sta riservando al mondo dei videogame, in occasione delle eccezionali “Offerte di settembre“. Ebbene, restiamo ancora una volta sul tema, proponendovi ora quelli che sono gli sconti gaming che, nello specifico, il portale sta riservando al mondo PlayStation, con offerte dedicate ad alcuni dei più popolari ed amati titoli per PS4, compatibili – per altro – anche con PlayStation 5!

La proposta non è molto vasta, certo, ma vi permetterà di portarvi a casa alcuni titoli davvero eccezionali che, magari, vi eravate lasciati scappare per questioni di soldi o ti tempo, come ad esempio il meraviglioso Dreams di Media Molecule, un titolo che vi permetterà di creare qualsiasi cosa abbiate in mente! Con Dreams, infatti, ancor più che in LitteBigPlanet, potrete dare libero sfogo alla vostra fantasia, creando videogame di ogni tipo, ma anche delle vere e proprie esperienze interattive di stampo narrativo, come per esempio dei cortometraggi o dei veri e propri film.

Complice un sistema di creazione semplice e molto intuitivo, Dreams metterà nelle vostre mani un editor dalle straordinarie possibilità e dalla grande potenza, con cui potrete costruire, a piccoli passi, la vostra esperienza ludica, sceneggiandola, animandola, inventandone le meccaniche che ne regoleranno l’azione e lo sviluppo narrativo. Insomma, con Dreams potrete trasformarvi in sviluppatori senza mettere mano ad una sola linea di codice in quella che, credeteci, è un’esperienza che val davvero la pena provare, non altro per la ricchissima libreria di videogame creata dalla community, a cui potrete accedere gratuitamente per divertirvi a centinaia, se non migliaia, di titoli!

Il prezzo? Soli 19,97€, in virtù degli originali 40,99€! Un risparmio non da poco, che vi darà l'occasione di recuperare un titolo bistrattato, ma davvero imperdibile, per qualunque possessore di PS4 o PS5! Qualora poi Dreams non fosse nelle vostre corde, vi rimandiamo direttamente a quella che è la pagina ufficiale con i giochi PlayStation aderenti all'iniziativa, così che possiate selezionare il titolo che più vi aggrada!

