Offerte di settembre Amazon: sedia gaming HP Omen a un prezzo super!

Grazie alle offerte di settembre di Amazon, si stanno presentando molte occasioni di acquisto su tanti prodotti a prezzi stracciati, incluse alcune soluzioni da gaming, il cui prezzo non ha subito ribassi neanche durante la Amazon Gaming Week. È il caso della sedia da gaming HP Omen, che grazie ad un super sconto diventa un’occasione da non lasciarsi sfuggire!

Parliamo infatti di un ribasso del 39% che, in questo caso specifico, vi farà risparmiare ben 175,28€, dandovi modo di portarvi a casa una sedia dal costo di 449,99€ a soli 274,71€. Come anticipato, si tratta di una sedia in grado di soddisfare le richieste di ogni appassionato del gaming che necessita di una soluzione comoda e personalizzabile per affrontare le lunghe sessioni di gioco senza stancare la schiena o altri parti del corpo.

Ovviamente, nulla vieta di usarla anche in ufficio, grazie ai materiali e al supporto per il collo. La base è in acciaio e ciò conferisce alla HP Omen un’ottima solidità e la capacità di durare nel tempo. La zona della seduta è ricoperta per intero di pelle sintetica e sono presenti accessori come i cuscini lombari e il già citato supporto per il collo, utili per assicurare una posizione sempre corretta e diminuendo il carico del peso sulla schiena.

Un sedile spazioso e uno schienale alto sono poi altre peculiarità della sedia da gaming HP Omen, alle quali bisogna aggiungere la possibilità di regolare la giusta inclinazione e i braccioli ruotabili verso l’alto o il basso, in avanti e indietro o lateralmente. Insomma, trovare la vostra posizione di gioco perfetta non sarà un problema. Detto ciò, non ci resta che ribadire che si tratta di un’offerta molto vantaggiosa e che dovrebbe essere sfruttata prima che finiscano le fantastiche offerte di settembre targate Amazon.

