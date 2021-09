Offerte di settembre Amazon: torna in forma con le offerte sui prodotti FitBit!

Dopo avervi già proposto moltissime offerte del giorno, portiamo adesso alla vostra attenzione un’iniziativa che è parte integrante delle offerte di settembre Amazon, grazie alla quale potrete risparmiare un bel po’ sull’acquisto di smartwatch e fitness tracker del brand Fitbit, a prezzi decisamente vantaggiosi, il tutto con sconti che possono toccare quota 30%!

Tra le tante offerte della categoria in questione, vogliamo segnalarvi quella relativa all’ottimo smartwatch Fitbit Versa 3, ora disponibile al suo nuovo prezzo di 179,90€ anziché di 229,95€, a seguito di uno sconto del 22% che vi permetterà di risparmiare decine di euro sull’acquisto.

Dotato di un design elegante e stiloso, lo smartwatch Fitibit Versa 3 è l’ideale sia per un utilizzo quotidiano che per l’allenamento e le attività all’aperto. Grazie alle funzioni integrate di Amazon Alexa, permette di consultare rapidamente notizie, meteo, e di comunicare con altri dispositivi compatibili per un comodo controllo vocale dei vostri dispositivi smart home.

Ottimo per monitorare i progressi della vostra attività fisica, questo incredibile smartwatch offre anche ottime integrazioni per il monitoraggio della propria salute, come quella relativa al battito cardiaco, il sonno, con relativa analisi della fase REM ed un comodo indicatore relativo allo stress. Oltre ad essere compatibile con iOS 12.2 o successive & Android OS 7.0 o successivi, Fit Bit Versa 3 vanta un’autonomia della batteria di oltre 4 giorni, al netto di un controllo attività costante nel corso delle vostre giornate (e delle vostre notti) ed anche con un intenso uso delle varie modalità di allenamento.

Ovviamente, lo smartwatch Fit Bit Versa 3 non è l'unico prodotto del brand ad essere proposto nel catalogo delle offerte, motivo per cui, oltre a prendere visione della nostra selezione di prodotti, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata, per scoprire quale fra i vari smartwatch o fitness tracker possa soddisfare meglio i vostri gusti e le vostre esigenze.

