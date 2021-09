Offerte di settembre: sconti fino al 38% su scarpe e accessori Vans!

Continua la nostra rassegna dedicata alle “Offerte di settembre“, e dopo aver a lungo trattato di tecnologia, videogame, e di tanti prodotti per migliorare la propria qualità della vita (come l’ottimo massaggiatore scontato ad un prezzo folle, proprio stamane su Amazon!), è ora il momento di parlare di abbigliamento e moda, grazie alle nuove offerte che lo store sta riservando alle sempre bellissime sneakers a marchio Vans!

Sconti davvero eccezionali, per un brand che, negli anni, è diventato un vero e proprio oggetto di culto da parte degli appassionati di moda street, specie considerando alcune pregevoli partnership, che hanno permesso a Vans di confezionare alcuni modelli di scarpe davvero assurdi in termini di colorazioni e stampe. Ebbene, con la proposta di oggi da parte di Amazon non avrete a che fare con modelli atipici o stravaganti prodotti dal brand, ma con alcune delle snakers più note del marchio, come la “classica” Canvas, qui in versione Atwood, che si caratterizza per la collaudata suola bassa, ed il design che tanto ha fatto innamorare skater ed amanti dell’abbigliamento casual.

Certo, le proposte non sono tantissime, ma nell’offerta Amazon c’è spazio per diverse opzioni, senza contare che questa, è anche un’occasione per acquistare ad un prezzo davvero molto conveniente, alcuni dei bellissimi zaini della casa, alcuni anche con colorazioni inusuali o con il classico motivo a scacchi tanto caro a Vans ed ai suoi clienti. Parliamo di zaini, ottimi anche per l’imminente Back to School, venduti a circa 30 euro! Un affare, tanto per stile, quanto per qualità dei materiali e durabilità.

In ogni caso, il nostro consiglio è quello di dare uno sguardo direttamente alla pagina Amazon dedicata agli sconti Vans, così che possiate scegliere da soli la scarpa o lo zaino che meglio si adattano ai vostri gusti, ed al vostro stile. Infine, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

