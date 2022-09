Come saprete, le Offerte di Settembre di Amazon sono ormai agli sgoccioli, e non manca molto prima che anche quest’ultima giornata di sconti si concluda, e toccherà poi attendere con pazienza il Black Friday affinché i prezzi tornino nuovamente a scendere.

Per questo, e soprattutto in vista dell’invero e di quello che sarà l’ormai certo (ed ulteriore) rincaro delle bollette, vi invitiamo a dare un’occhiata a questa variegata proposta di grandi elettrodomestici in sconto, con soluzioni moderne e dall’alta classe energetica, che vi permetteranno così di rinnovare casa, con anche il vantaggio di costi più bassi in bolletta!

Un ottimo esempio, in tal senso, è lo splendido forno a microonde Toshiba MW2-AG23P(BK), oggi in sconto del 36%, e dunque acquistabile a soli 96,50€, contro i 149,99€ del prezzo originale! Un affare non da poco, per un prodotto 3-in-1 in grado anche di cuocere come un tradizionale forno elettrico, visto la sua potenza di 900 W, che salgono addirittura a 1050 W per la cottura a microonde.

Proprio i forni a microonde, stanno subendo un’interessante spinta sul mercato (con relativo aumento dei prezzi), perché la loro capacità di cuocere rapidamente e con un dispendio energetico relativamente basso, sta incuriosendo quanti sono alla ricerca di nuovi modi per cucinare, senza doversi rivolgere per forza ai più grandi (e dispendiosi) forni a incasso, tipicamente già nelle cucine di molte famiglie, o la più comune cottura sui fornelli, visto l’aumento assurdo del prezzo del gas.

In questo senso, il Toshiba MW2-AG23P(BK) rappresenta, senza dubbio, una scelta intelligente, vista la sua buona capienza da 23 litri, che gli permette, ad esempio, anche di cuocere un intero pollo, o un qualsiasi altro alimento in un ampio tegame.

Dotato di 8 programmi di cottura automatici, in grado di cuocere cibi come pasta, verdure, pesce o lievitati, questo forno a microonde cuoce in modo impeccabile sia con metodo tradizionale che con grill o cottura combinata, risultando ottimo anche per scongelare o, perché no, riscaldare avanzi di qualsiasi tipo.

Un prodotto, insomma, davvero ottimo che è comunque solo uno dei tanti elettrodomestici in sconto in queste ultime ore di Offerte di Settembre Amazon e, per questo, vi rimandiamo subito alla pagina del portale dedicata all’intera promozione, così che possiate visionare anche tutti gli altri articoli in offerta!

