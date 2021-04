Offerte e extra sconto del 10% sui ricambi e accessori auto e moto su eBay!

Mentre impazzano le offerte della Mi Fan Festival su eBay, vi informiamo che il portale ha deciso di arricchire le sue tornate di offerte, lanciando una nuova promozione a tema auto e moto, che va a scontare del 10% molteplici prodotti in grado di rimettere a nuovo il vostro veicolo. Tra questi troviamo pezzi di ricambio, pneumatici, lubrificanti ed una serie di utensili che possono aiutarvi a mantenere in ordine il vostro garage. Ovviamente, il tutto viene proposto da brand delle migliori marche, come Bosch, Brembo e Pirelli, dandovi la certezza di portarvi a casa articoli affidabili e compatibili con il vostro veicolo.

Valida fino al 25 aprile, suddetta promozione si basa sul codice sconto PITMOTORI21, da inserire nell’apposita sezione prima di procedere con il pagamento. Ma prima di scoprire ciò che troverete nel catalogo, è bene sottolineare che il coupon è compatibile solo sui prodotti presenti nella pagina dedicata e che lo sconto massimo sarà di 50€.

Detto ciò, se siete alla ricerca di pezzi di ricambio per il vostro veicolo a due o quattro ruote, eBay è sicuramente il posto giusto dove effettuare gli acquisti, dal momento che non troverete solo un enorme quantità di prodotti, ma anche prezzi tra i più bassi della rete, dandovi modo di riparare o aggiornare il vostro veicolo spendendo meno di quanto immaginavate. Un esempio di ciò che troverete nel catalogo è l’olio motore Castrol Edge Professional, perfetto per mantenere il motore della vostra auto efficiente, dal momento che si tratta di una soluzione capace di ridurre ed eliminare i depositi che si vengono a formare all’interno del motore, che spesso sono la causa principale della lenta risposta di quest’ultimo.

Insomma, prodotti di grande qualità che, scontanti del 10%, sapranno dare al vostro veicolo la giusta manutenzione per permettergli di fare quanti più chilometri possibili senza la necessità di spendere centinaia o migliaia di euro, portando il veicolo dal vostro meccanico di fiducia. Anche con le vetture, infatti, prevenire è meglio che curare, e affidarsi a prodotti come il Castrol Edge Professional non può che essere vantaggioso per la salute della vostra vettura. Ciò detto, vi lasciamo in calce il link che vi porterà direttamente sulla pagina dedicata, dove troverete tutti gli articoli compatibili con il coupon PITMOTORI21. Infine, non dimenticate di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B: inserire il codice sconto PITMOTORI21 nell’apposita sezione per ricevere lo sconto del 10%. Assicuratevi che il prezzo si aggiorni prima di effettuare il pagamento.

