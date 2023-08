Qualche settimana fa vi abbiamo parlato delle offerte estive di Monclick, consigliandovi alcuni dei prodotti più interessanti tra quelli messi in ribasso in occasione del mese più caldo dell’anno. Ebbene, qualora non ne abbiate ancora approfittato vi consigliamo di farlo il prima possibile, dato che la promozione terminerà domani, 22 agosto!

Dai barbecue ai monopattini elettrici, passando per fotocamere analogiche e persino droni, il catalogo di prodotti in offerta è davvero vasto, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro e che, magari, potrà tornarvi utile durante le vacanze se siete tra coloro che devono ancora partire (a tal proposito, vi consigliamo di dare uno sguardo ai nostri articoli che vi aiuteranno a prepararvi al meglio).

Se state pensando di acquistare una nuova fotocamera reflex altamente performante ma anche leggera e comoda da utilizzare durante i vostri viaggi vi consigliamo la Canon EOS RP, in offerta a 1.003,99€ invece di 1.148,99€. Questo modello unisce la potenza tecnologia mirrorless full-frame alla leggerezza e la maneggevolezza di un corpo della serie EOS R, permettendovi di ottenere scatti professionali anche se siete principianti.

La velocità di comunicazione, il diametro maggiorato e la messa a fuoco del nuovo innesto RF rappresentano, infatti, un punto di partenza perfetto per iniziare a scattare ottenendo già ottimi risultati, mentre la comoda ed elegante impugnatura EOS vi consentirà di infilarla in uno zaino o valigia con facilità. Avrete a disposizione anche un touch screen orientabile ad alta risoluzione e un mirino elettronico OLED, che rendono la macchina ancora più maneggevole.

Inoltre, potrete scattare anche in modalità silenziosa e addirittura controllare la fotocamera da remoto attraverso la connessione Wi-Fi. Riuscirete a catturare fino a 5 fotogrammi al secondo, elaborare le immagini direttamente sulla fotocamera e condividerle senza sforzi tramite l’app Camera Connect, scaricabile sia su dispositivi Android che Apple.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti in sconto sul sito di Monclick, per cui vi rimandiamo alla pagina della promozione per scoprire l’intero catalogo e al nostro articolo dedicato alle altre offerte più interessanti. Vi ricordiamo che le offerte sono valide solo fino a domani, per cui il nostro consiglio è quello di approfittarne il prima possibile!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

