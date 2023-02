Se state pensando di acquistare una smart TV in grado di rendere i vostri momenti di relax ancora più memorabili, è fondamentale che portiate a casa un modello nuovo, con un pannello ampio e un’ottima risoluzione. Proprio per questo, per aiutarvi nella ricerca del prodotto migliore per voi, abbiamo pensato di menzionare le offerte Yeppon disponibili su numerosi TV Samsung. Fino al 12 febbraio, potrete usufruire di sconti che toccano anche il 50% su modelli di ogni tipo!

Dall’elegante The Frame, con bordi sottili e in grado di ricordare quelli di un quadro, fino all’innovativo The Sero con schermo che ruota e ai top di gamma Samsung Neo QLED: le proposte a vostra disposizione sono davvero moltissime. Inoltre, nel caso di necessità, potrete decidere di pagare la vostra smart TV con Klarna, in 3 rate senza interessi! Vi basterà semplicemente iscrivervi al servizio e scegliere Klarna come metodo di pagamento, in fase di checkout.

Da menzionare in particolare modo uno dei modelli con lo schermo più ampio, il Samsung QE55QN700B TV Neo QLED 8K da 55” disponibile ad appena 1.099,99€ invece di 2.149,00€, un prezzo davvero imperdibile tenendo presente che si tratta di un prodotto che sfrutta l’ulteriore evoluzione dei fantastici pannelli a marchio Samsung. Tra i principali punti a favore del TV, va menzionato lo schermo basato sulla tecnologia Quantum Matrix che, controllando i singoli mini led di cui è composto il display, riesce a mostrarvi contenuti con una luminosità eccezionale, colori brillanti e neri più che intensi.

Ovviamente, a supportare al meglio l’ottima qualità video c’è il processore Neo Quantum 8K, in grado di migliorare anche le immagini con una risoluzione più scarsa, in modo tale da mostrarvi delle immagini quanto più vicine all’8K. Il sistema di upscaling, inoltre, è pensato anche per migliorare ulteriormente il contrasto dei contenuti sul pannello, lavorando su ogni singolo pixel di ogni frame. In questo modo, la smart TV in questione, può assicurarvi delle visioni cinematografiche davvero imperdibili da film e serie tv fino ai videogiochi.

Anche il comparto audio è un vantaggio di questo prodotto! Godendo delle feature Dolby Atmos e OTS Lite la smart TV Samsung vi assicura dialoghi e suoni super dinamici, coinvolgenti e tridimensionali. Ciò vi permetterà di entrare nel vivo di ogni azione, con un audio profondo e dettagliato come mai prima d’ora.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Yeppon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine della promozione o, peggio, dell’esaurimento del prodotto che state pensando di portare a casa.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!