Offerte fino al 60% sui prodotti Philips per rasatura e depilazione

Continua la rassegna delle nostre offerte della giornata, e lo facciamo segnalandovi quelle che sono le eccezionali offerte che Amazon sta riservando ai prodotti Philips e, in particolare, a quelli per la rasatura e la depilazione, i cui sconti si attestano oggi addirittura al 60%. Non tutti, ovviamente, ma comunque la scelta è a dir poco imperdibile, specie se si considera la presenza, in questa promo, anche di articoli di fascia alta e dal prezzo, spesso, molto esoso.

Articoli come l’eccezionale rasoio elettrico Philips Serie 9000 il cui costo originale sarebbe addirittura di 449,99€ ma che, grazie all’offerta di oggi, può essere vostro al prezzo di soli 179,99€, con un risparmio netto di 260 euro il che, ovviamente, rappresenta un’occasione imperdibile per chiunque voglia il meglio del mercato a prezzi davvero impossibili da replicare!

Tra i migliori prodotti del mercato nel campo della rasatura, il rasoio elettrico Philips Serie 9000 è la punta di diamante dell’offerta Philips per la barba ed è in grado, stando al produttore, di tagliare fino al 20% di peli in più con una sola passata rispetto ai suoi predecessori! Dotato di tecnologia Contour Detect, che permette un movimento delle testine in 8 direzioni differenti, il rasoio elettrico Philips Serie 9000 segue i contorni del viso senza intoppi, riuscendo ad offrire una rasatura profonda e priva di irritazioni, tagliando i peli in modo ottimale e diminuendo enormemente il numero di passate necessarie per una rasatura completa.

Dotato di una efficiente stazione di ricarica e pulizia, Philips Serie 9000 può contare sulla tecnologia Smart Clean Pro, che pulisce e lubrifica il dispositivo in automatico quando in ricarica, mantenendolo efficiente, funzionale e soprattutto aumentandone la durata nel tempo, riducendo così a zero la manutenzione ordinaria. Dotato di un comodo display, è in grado di monitorare costantemente informazioni come il livello della batteria e l’indicatore di pulizia e di sostituzione della testina di rasatura offrendosi, dunque, come un prodotto completo, duraturo e, soprattutto, efficiente, che ridurrà al minimo qualsiasi pensiero inerente la rasatura, quotidiana e non.

Insomma, un prodotto eccezionale che, venduto con uno sconto di ben 270€, è comunque solo una delle tante occasiono che Amazon vi offrirà sui prodotti per rasatura e depilazione a marchio Philips, ed ecco perché vi suggeriamo non solo di spulciare la nostra lista di acquisti consigliati, ma anche e soprattutto la pagina Amazon dedicata a tutte le offerte del giorno, così che possiate rintracciare tutte le offerte a disposizione. Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che se siete all’ulteriore ricerca di sconti, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

