Se siete alla ricerca di elettrodomestici e prodotti tech a marchio Samsung, vi informiamo che lo store ufficiale è pieno di offerte flash, riguardanti ogni genere di categoria merceologica in cui opera il noto brand. Si parte dal settore mobile, composto da smartphone e smartwatch, e si arriva a quello degli elettrodomestici per la casa, con frigoriferi, smart TV e aspirapolvere.

Le offerte sono chiaramente a tema Black Friday, con scadenza fissata il 24 novembre. Essendo flash, gli sconti sono a tempo limitato e cambiano quasi quotidianamente. L’ondata attuale sarà valida fino al 17 novembre, con proposte imperdibili a prescindere dalla categoria di vostro interesse. Prima di scoprire quale potrebbe essere il prodotto più conveniente da acquistare, vale la pena citare che la promozione consiste anche nell’invio di un voucher da 300€ per ordini di almeno 599€, oltre alla possibilità di rateizzare il pagamento, con la prima rata ad aprile 2023.

Il voucher da 300€ vi sarà inviato via e-mail dopo 21 giorni dall’avvenuta spedizione e potrete usarlo tra gennaio e marzo del 2023 su acquisti di almeno 799€. Ciò detto, una delle proposte più vantaggiose di questi giorni proviene dal settore mobile, in quanto lo store vi permetterà di acquistare il Galaxy S22 Plus da 256GB a 879€ invece di 1.129€, a seguito di uno sconto netto di 250€, tra i più alti per quanto riguarda il modello intermedio della gamma Galaxy S22.

Come saprete, il modello Plus riprende le caratteristiche del fratello minore, differenziandosi per la diagonale del display, che arriva a 6,6 pollici con risoluzione Full HD+. Lo schermo è di altissima qualità, come ormai Samsung ci ha abituato sui suoi top di gamma, con la frequenza di aggiornamento che si setta automaticamente tra i 10 e i 120 Hz. Questa dinamicità prolunga l’autonomia dello smartphone, in particolar modo sul modello Plus, che fa affidamento a una batteria da 4.500 mAh, molto più grande rispetto a quella integrata nel modello base.

Lato prestazioni, il Galaxy S22 Plus viene mosso dal chip Exynos 2200, che agisce anche sul comparto fotografico, migliorando le foto subito dopo averle scattate, per risultati perfetti sia di giorno che di notte. A tal riguardo, la gamma Galaxy S22 è tra le migliori, merito anche della presenza di un sensore ottico dedicato, che vi consentirà immortalare soggetti anche dalle lunghe distanze.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti flash, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribandendo ancora una volta l'invito ad approfittare di questi sconti flash, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

