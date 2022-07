Se volete raggiungere l’apice nei videogiochi e giocare in altissima risoluzione, saprete che è fondamentale affidarsi a un dispositivo ad alte prestazioni, ma non sempre si riescono ad acquistare quest’ultimi a prezzi vantaggiosi, ed ecco perché potrebbe interessarvi la promozione “FPS al massimo” di Mediaworld, che taglia i prezzi proprio su una serie di dispositivi da gaming di fascia alta.

La promozione sarà valida fino al 24 luglio e, come avrete intuito dal nome, è indicata per chi vuole spremere al massimo gli FPS all’interno dei loro titoli preferiti. Non sorprende dunque che ci siano in offerta notebook del calibro di Acer, MSI e Lenovo, oltre a periferiche a marchio Logitech e Corsair. I prezzi sono tutti molto competitivi, ma riteniamo che l’Acer Nitro 5 AN515 abbia uno sconto che gli permette di essere forse il prodotto più interessante di questa iniziativa. Invece di 1.699,00€ viene infatti proposto a 1.299,00€, una cifra piuttosto vantaggiosa per un notebook dotato di specifiche tecniche davvero all’avanguardia, soprattutto lato CPU.

Sotto la scocca spicca infatti un processore Intel di 12° generazione, esattamente il Core i7 12700H, che garantisce prestazioni elevate e un’ottima efficienza non solo in single-thread, ma anche in multi-thread, grazie ai 6 core Golden Cove e agli 8 core Gracemont. Nonostante la scheda video la faccia da padrone in ambito gaming, e qui è presente una RTX 3050 Ti, una CPU come questa aiuta ad alzare le prestazioni soprattutto in Full HD, risoluzione tipica di questa tipologia di notebook.

La versione di questo Acer Nitro 5 AN515 vanta poi 16GB di RAM e un SSD da 1TB, mentre lo schermo è un ottimo 15 pollici a 144 Hz, con un effetto ghosting così minimo da essere impercettibile all’occhio umano. Giocare in modo fluido non sarà quindi un problema e potrete farlo anche per lunghe sessioni di gioco, grazie al sistema di raffreddamento personalizzato Acer CoolBoost, basato su doppie ventole e quattro sfiati dai quali far fuoriuscire l’aria calda. Questo sistema di raffreddamento, inoltre, regola in maniera intelligente la velocità delle ventole, aggiungendo velocità extra solo in caso di reale bisogno, quindi non sentirete il fastidioso rumore delle ventole durante le vostre partite. Se preferite, potrete comunque gestire le ventole e le relative temperature manualmente, interagendo con il software NitroSense.

Potrete infine utilizzare le numerose connettività, tra cui l’HDMI 2.1, per collegare ad esempio un monitor esterno più grande e con una risoluzione ancora maggiore, qualora lo schermo da 15 pollici non fosse sufficiente per soddisfare le vostre esigenze di gioco. Questo Acer Nitro 5 AN515, infatti, non avrà difficoltà a gestire anche risoluzioni superiori al Full HD, restituendo un’esperienza equivalente a quella di un computer da gaming fisso.

