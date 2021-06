Offerte HP: 10% di sconto extra su tantissimi PC e notebook

Dopo le numerose offerte già segnalate in giornata, chiudiamo la rassegna di oggi che ha anticipato il prossimo Prime Day, segnalandovi che su HP Store sono disponibili una serie di nuove offerte che, fino al 24 giugno, vi permetteranno di risparmiare un 10% extra su di una selezione dei migliori notebook e PC Desktop del noto produttore statunitense.

Un ulteriore occasione, dunque, per munirsi di alcune delle ottime soluzioni di personal computer a marchio HP a prezzi vantaggiosi. A questo giro, la scontistica è la stessa per ogni modello, quindi avrete la certezza di fare un buon acquisto a prescindere da quale notebook o PC scegliate, anche perché i modelli selezionati da HP vantavano già di uno sconto degno di nota, sconti che ora coinvolgono persino alcune stampanti, sia a laser che ad inchiostro.

Ad ogni modo, grazie al risparmio extra del 10%, applicabile tramite il codice sconto “SORRISO“, potrete portarvi a casa un notebook con componenti di ultima generazione, come il processore Intel Core i5-1135G7, a prezzi davvero imperdibili! Giusto per farvi un esempio, soluzioni come l’HP Pavilion 14 potranno essere vostre addirittura a meno di 600,00€, il che non è affatto da sottovalutare se si pensa che al suo interno troverete una CPU Intel di undecima generazione e, per quanto riguarda il modello da noi proposto, anche una scheda grafica integrata Iris Xe, le cui prestazioni possono essere paragonate quasi a quelle di una scheda video dedicata entry level. Questo significa che questo specifico modello potrete usarlo non solo per lo smart working, ma anche per giocare discretamente a svariati titoli, a patto di non pretendere prestazioni di un certo livello.

Insomma, l’HP Store ha ancora una volta rilasciato una promozione molto vantaggiosa ed ecco perché consigliamo caldamente di visitare la pagina dedicata in modo da non perdere nessuna occasione. Come al solito, prima di chiudere, vi suggeriamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

