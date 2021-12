Offerte Huawei di Natale: che prezzi! Sconti assurdi su tantissimi prodotti!

I prodotti tech sono da sempre i più ricercati e, come saprete, molti di questi possono essere acquistati a prezzi stracciati in questo periodo natalizio, inclusi quelli a marchio Huawei. Vi informiamo, infatti, che sullo store ufficiale del noto produttore è in atto una bellissima promozione, che vi permetterà di regalarvi o regalare alcuni dei migliori prodotti tecnologici del brand ad un costo molto inferiore rispetto a quelli che siamo soliti vedere durante il resto dell’anno.

Essendo una promozione natalizia, le offerte hanno ovviamente una scadenza molto breve, ma sarete felici di sapere che lo store ha fatto in modo che gli amanti della tecnologia potessero acquistare il meglio immesso sul mercato finora dal noto produttore cinese, tra cui smartphone, notebook, auricolari, smartwatch, tablet e monitor, tutti di ultima generazione. Come è facile intuire, a questo giro gli sconti sono piuttosto elevati e ci sono ottime probabilità che questa sia una delle ultime occasioni dell’anno per accaparrarsi prodotti tech di un marchio importante come Huawei a prezzi vantaggiosi.

Le proposte dunque sono numerose e lo store ha pensato di selezionare anche una serie di bundle, con abbinamenti che vedono in un’unica soluzione smartwatch e auricolari, smartphone e smartwatch e così via. Tantissime le possibilità di risparmio, ma se avete intenzione di portarvi a casa un prodotto che non conosce compromessi, suggeriamo di valutare l’acquisto di Huawei MateView GT nella variante da 34 pollici e senza soundbar integrata. In occasione del Natale, questo incredibile monitor viene proposto a 100€ in meno e se aggiungete 20€ ai 399,00€ necessari per portarvi a casa il monitor riceverete il Gaming Pad, mentre con l’aggiunta di 30€ riceverete l’ottimo Gaming Mouse sempre di Huawei. L’offerta tiene conto anche dell’estensione della garanzia Huawei Care che, pur non essendo obbligatoria inserirla a carrello, viene proposta a metà prezzo.

Per quanto concerne il Huawei MateView GT, si tratta di un prodotto di altissima qualità e con caratteristiche leader della categoria, come dimostra il pannello curvo con risoluzione 3K, vale a dire 3440 x 1440 pixel, e la frequenza di aggiornamento a 165Hz, che gli permettono di essere uno dei pochi monitor in questa fascia di prezzo a vantare alte risoluzioni e un’esperienza fluida, arricchita con lo standard HDR10 e un rapporto di contrasto superiore alla media.

Insomma, questa promozione natalizia di Huawei si propone come una delle iniziative più vantaggiose di questo fine 2021, motivo per cui consigliamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina dedicata per non perdervi tutte le altre occasioni. Se invece siete interessati ad altre offerte, potete contare sui nostri canali Telegram sempre aggiornati con sconti a tema: Offerte generiche, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

