Se state pensando di fare un po’ di shopping per il periodo invernale, sarete felici di sapere che su eBay sono attivi dei ribassi assolutamente imperdibili su capi d’abbigliamento a marchio The North Face, Dr. Martens, Lacoste, Versace e molto altro ancora. Lo store ha deciso di creare un’intera sezione dedicata a un’ampia varietà di prodotti: felpe, cappotti, stivali sono solo un assaggio dei numerosi articoli a vostra disposizione, scontati anche fino al 45%!

I prodotti che aderiscono a questa promozione sono davvero moltissimi, partendo da capi perfetti per il pieno inverno e la neve fino a modelli da sfruttare anche durante le serate più eleganti, magari proprio a Capodanno. Viste le promozioni in corso, vi invitiamo caldamente a non lasciarvi scappare le occasioni disponibili su eBay, fintanto che le offerte sono ancora valide!

Tra i prodotti da non farvi scappare c’è indubbiamente la felpa The North Face disponibile a soli 55,99€ invece di 92,99€ nelle splendide colorazioni rosso, verde e giallo. Stiamo parlando di un capo da uomo davvero eccezionale, piuttosto minimal nello stile e dalla vestibilità regolare. Ovviamente è realizzata in un materiale caldo, morbido e pensato per durare nel tempo anche dopo numerosi lavaggi: il puro cotone!

La felpa è caratterizzata semplicemente dall’iconico logo The North Face stampato sul fronte e gode di un ottimo cappuccio regolabile con coulisse. Da non sottovalutare anche le ampissime tasche a marsupio sui lati e orlo e polsini a costine, ideali per non far entrare nemmeno una piccola folata di aria fredda. Dunque, un vero e proprio must have nel vostro armadio!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata alle offerte, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

