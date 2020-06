Super sconti nelle offerte imperdibili Xiaomi su Gearbest!

Gearbest non vuole limitarsi a vendere prodotti tecnologici, ma ha intenzione di catturare nuovi clienti con tantissime promozioni su un’ampia selezione di articoli del suo catalogo. Oggi il colosso cinese ha scontato una serie di dispositivi Xiaomi con la sua nuova iniziativa, chiamata semplicemente “Offerte imperdibili Xiaomi”.

Uno dei prodotti più caratteristici della promozione è senz’altro lo Xiaomi VIOMI V2 Pro, un potete aspirapolvere Robot, capace di erogare una potenza pari a 2100Pa. Come se non bastasse, questo dispositivo possiede la connettività Bluetooth, che gli consente di dialogare con lo smartphone e ricevere tutti gli ordini. Normalmente, il suo prezzo di vendita si aggira intorno ai 450 euro, ma potete trovarlo a 320 euro circa grazie allo sconto da poco applicato.

Le cosiddette Offerte Imperdibili Xiaomi sono compatibili con gli smartphone, e tra questi troviamo il nuovissimo Xiaomi Note 9S in versione global, vale a dire adatta anche al nostro mercato. Questo device possiede un processore Qualcomm Snapdragon 720G operante ad una frequenza di 2,3 GHz, accoppiato a 4 GB di Memoria RAM e 64 GB di Memoria interna. A completare le specifiche tecniche uno schermo da 6.67 pollici con una risoluzione in FullHD+ (2400×1080), compatibile con la tecnologia HDR. Per quanto concerne il comparto fotografico, ci sono ben quattro fotocamere posteriori 48 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP, mentre sul lato anteriore troviamo una camera da 16 MP.

La maggior parte dei prodotti, inoltre, beneficia della spedizione europea, di conseguenza i tempi di consegna sono abbastanza veloci. Prima di passare alla nostra selezione, è doveroso consigliarvi di seguirci anche sui nostri canali Telegram, dove potete trovare le offerte last minuti del mondo della tecnologia, dell’hardware, degli smartphone e dei prodotti China.

Offerte imperdibili Xiaomi su Gearbest, la nostra selezione

