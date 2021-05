Offerte LEGO Star Wars: su IBS fino al 30% di sconto solo oggi!

Oggi è una giornata molto speciale per gli amanti della famosa saga di guerre stellari, dato che si festeggia il Star Wars Day. In occasione di questa celebrazione, come potevano non esserci promozioni dedicate che vi permettessero di comprare articoli a tema a prezzi bassissimi e, proprio a tal proposito, uno dei portali che è sceso in pista è stato IBS che, solo per oggi, 4 maggio, ha deciso di ridurre il prezzo di numerosi set LEGO a tema Star Wars, invogliando i fan di una delle saghe più redditizie della storia ad acquistare quelli che potrebbero rivelarsi degli ottimi giocattoli o oggetti da collezione.

Ad ogni modo, la promozione non si limita solo agli articoli Star Wars, ma si estende anche su franchise come Harry Potter, Hidden Side, Technic, City, Friends e NinjaGo, proponendosi come un’iniziativa che coinvolge l’intero mondo LEGO e, dal momento che la promozione sarà valida solo per oggi, è chiaro che bisogna approfittarne subito, anche perché il numero di articoli in offerta è così elevato al punto che potrebbe servirvi più tempo rispetto al solito per scegliere cosa aggiungere nel carrello.

Detto ciò, vi ricordiamo che i LEGO stimolano la fantasia e la curiosità dei più piccoli, mettendo a dura prova anche le capacità degli adulti. I fan di Star Wars potranno dimostrare le loro abilità di costruzione con il casco di Stormtrooper, una replica dettagliata del casco indossato dai soldati imperiali, munito di base d’appoggio e adesivi grafici, affinché possiate metterlo in mostra ed essere ammirato da tutti a casa e in ufficio. Inoltre, un articolo come il casco di Stormtrooper potrebbe essere un ottimo regalo per se stessi o per un fan di Star Wars, e qual è il momento migliore per questa idea regalo se non durante il Star Wars Day?

Prima di chiudere l’articolo con una delle frasi celebri della saga, vi ricordiamo che potete scoprire la promozione completa sulla pagina ufficiale di IBS, dove vi aspettano centinaia di modelli LEGO in offerta. Per tutte le altre offerte, invece, vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping e che la forza sia con voi!

