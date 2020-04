Offerte Lenovo: fino al 20% di sconto per la Spring Week

Vi segnaliamo che sono tornate le grandi offerte Lenovo dedicate all’acquisto dei suoi eccellenti portatili, con proposte concorrenziali che vi permetteranno di ottenere il 20% di sconto su alcuni modelli della linea ThinkPad, Yoga e IdeaPad. L’iniziativa prende il nome di Lenovo Spring Week, e fino al prossimo 4 maggio (salvo esaurimento scorte) vi permetterà di accaparrarvi ad un prezzo eccezionale anche prodotti di fascia alta come l’ottimo ThinkPad T495S, che vi abbiamo spesso consigliato e che è, come saprete, uno dei migliori modelli prodotti dall’azienda, nonché il migliore della sua serie di riferimento.

Solido, affidabile e performante, T495S garantisce fino a 20 ore di autonomia e grazie alla tecnologia Rapid Charge assicura l’80% della capacità in una sola ora! Disponibile in diverse varianti, una delle quali munita di processore processore AMD Ryzen 7 Pro 3700U, può arrivare a casa vostra con l’opzione touchscreen IPS Full HD. Un prodotto eccezionale, perfetto per chi, oggi come oggi, è alla ricerca di un fedele alleato nello studio o nel lavoro da casa.

Eppure T495s non è l’unico prodotto in questa proposta di offerte, ed anzi vi suggeriamo caldamente di dare uno sguardo all’intera proposta di articoli in sconto oltre che, ovviamente, alla nostra lista di prodotti consigliati dove troverete, per altro, anche una comoda lista già divisa secondo le proposte in sconto all’8%, 13% e 20%.

Infine, ancora una volta vi invitiamo ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei, grazie al quale potrete avere sempre a portata di mano tutte le migliori offerte del caso, e con cui potrete approfittare dei nostri esclusivi e periodici coupon sconto!

N.B. Per accedere alle offerte occorre inserire, al momento dell’acquisto, il codice sconto SPRINGWEEK

