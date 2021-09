Offerte MediaWorld: arrivano i Mega Sconti, fino al 50% sul meglio della tecnologia

Dopo la grande varietà di offerte segnalate fin dalla mattinata, vi informiamo ora che su Mediaworld sono ritornati i mega sconti, validi fino al 29 settembre. In questo arco di tempo, avrete modo di acquistare il meglio della tecnologia e degli elettrodomestici in generale a prezzi che potremmo definire imperdibili, visto che le percentuali di scontistica raggiungono, in alcuni casi, le soglie tipiche del Black Friday.

Anche se probabilmente tanti di voi avranno esaurito il budget nell’acquistare il nuovo iPhone 13 o il nuovo iPad Mini, siamo sicuri che la nuova promozione di Mediaworld vi darà modo di prendere in considerazione anche altre categorie merceologiche, dato che il genere di prodotti in offerta spazia dai classici smartphone fino ai purificatori d’aria. Detto ciò, se siete fan di Apple ma preferite mettere da parte, almeno per il momento, i suoi nuovi dispositivi, allora potrebbe interessarvi l’iPad Pro 11 di terza generazione, il quale viene proposto ora a 664,30€ invece di 949,00€.

Dopo la presentazione dei nuovi iPad, è lecito attendersi una diminuzione di prezzo dei modelli precedenti ed è proprio ciò che ha fatto Mediaworld in questa iniziativa, permettendovi di risparmiare oltre 280€ sulla variante WiFi + Cellular e con 64GB di memoria interna. Anche se il modello proposto non è l’ultimo arrivato (per quello bisognerà attendere un po’ prima di trovarlo in offerta), rimane comunque uno dei migliori tablet in assoluto, merito anche degli aggiornamenti costanti del produttore che, ovviamente, tiene conto anche di alcuni modelli della passata generazione.

iPad Pro 11 di terza generazione monta il chip A12X Bionic, la cui potenza è paragonabile, se non superiore, a quello di un computer di fascia media. A tal proposito, anche il software progettato appositamente per gli iPad vi permetterà di usare il tablet quasi come se fosse un PC, soprattutto se gli abbinate la Magic Keyboard, per non parlare poi della Apple Pencil, entrambe purtroppo non incluse nella confezione.

Prendere appunti, disegnare, scansionare un documento, sono tutte funzionalità che con l’iPad Pro 11 riuscirete a fare in una manciata di secondi, al punto che potrete veramente usarlo al posto del PC, anche perché si tratta di un dispositivo che non vi deluderà nemmeno dal punto di vista multimediale. A questo scopo, segnaliamo le numerosi possibilità provenienti dalla realtà aumentata, che vi offrirà una nuova prospettiva dell’ambiente tramite la fotocamera del tablet. A questo poi si aggiunge molto altro, come il Face ID, ponendo di fatto iPad Pro 11 tra i migliori tablet in commercio.

I Mega Sconti di Mediaworld sono davvero numerosi e vantaggiosi, motivo per cui consigliamo caldamente di consultare l’apposita pagina del portale al seguente indirizzo, cosicché possiate visionare tutte le proposte personalmente. Infine, prima di lasciarvi andare al catalogo, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

