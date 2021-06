Offerte moda Amazon: 20% di sconto con questo codice!

Dopo aver dato uno sguardo a quelle che sono le offerte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, vogliamo fare un piccolo break dalla consueta programmazione di articoli hi-tech per focalizzare la nostra attenzione su una nuova promozione, che coinvolge i migliori capi d’abbigliamento a marchio Amazon, grazie ad un codice sconto che abbatte il prezzo di vendita del 20%!

Per poter sfruttare a pieno questa occasione è dunque necessario utilizzare il codice “EXTRA20” da inserire nella sezione “Buoni Regalo e Codici promozionali” del carrello. Chiaramente, ci sono delle condizioni da rispettare, come l’impossibilità di utilizzare il buono per più ordini oppure l’eventuale esaurimento scorte di un prodotto.

Come di consueto, la lista degli articoli attualmente promozionati sono molteplici e variegati ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata al blazer di lino Find (uno dei marchi appartenenti alla scuderia Amazon ndR), nella sua colorazione beige, che potrete far vostro al prezzo di partenza di 20,93€. Si tratta di un capo che saprà non solo mantenere la temperatura corporea idonea alle alte temperature, ma consentirà anche di migliorare il proprio look con un tocco elegante e alla moda.

Chiaramente, questo blazer è soltanto la punta dell’iceberg della promozione indetta da Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare la pagina con tutte le proposte del portale, al seguente indirizzo. Ciò detto, prima di passare alla nostra piccola selezione, vi consigliamo di seguirci anche su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Termini e condizioni

Promozione valida fino alle 23:59 del 30 giugno 2021, salvo anticipato esaurimento dei prodotti disponibili.

Offerta limitata ad un solo ordine e ad un solo account.

Si applicano le Condizioni d’uso dei buoni sconto Amazon.it.

Per utilizzare il buono sconto è necessario disabilitare la modalità di acquisto 1-Click.

L’offerta non è trasferibile né convertibile in denaro.

In caso di cancellazione anche parziale dell’ordine da parte del cliente o di restituzione di uno degli articoli promozionati, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto.

