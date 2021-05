Offerte Nike: 30% di sconto su tantissimi articolo con questo coupon!

Mentre su Amazon ed eBay impazzano le offerte giornaliere, vogliamo fare una piccola pausa dalla programmazione hi-tech per parlarvi di un’interessante offerta sui capi d’abbigliamento. Infatti, qualora siate alla ricerca di prodotti sportivi come scarpe, t-shirt e short, vi segnaliamo che sullo store di Nike, dal 21 e fino al 25 maggio, vi aspetta uno buono sconto che vi permette di risparmiare il 30% su una vasta selezione di prodotti.

Come specificato in apertura, la lista dei prodotti promozionati è davvero lunga e soprattutto variegata ma, tra i tanti compatibili con il coupon, vogliamo segnalarvi le Nike Air Max 95 Essential, ovvero delle scarpe da ginnastica nonché una pietra miliare degli anni 90’, riportate di moda in questi ultimi anni. Il prezzo di vendita di queste scarpe è fissato a 169,99 euro, ma potete portarle a casa con soli 139,99 euro, grazie al codice sconto “SUMMER21”.

Le scarpe Nike Air Max 95 Essential, innanzitutto, garantiscono una buona resistenza e soprattutto un ottima durevolezza. Il suo design è completamente ispirato al corpo umano, infatti l’intersuola rappresenta la colonna vertebrale, mentre inserti, gli occhielli e le mesh sulla tomaia rappresentano rispettivamente muscoli, costole e la pelle. Inoltre, la suola Max Air assicura comfort e ammortizzazione in tutte le occasioni, invece la tomaia in tinta unita rappresenta una scelta versatile da abbinare a qualsiasi outfit.

Infine, senza indugiare ancora oltre, vi consigliamo di consultare la lista completa dei prodotti al seguente indirizzo, cosicché possiate spulciare tutti gli articoli presenti sul mastodontico store di Nike. Poi, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

N.B.: Per poter usufruire dello sconto del 30% è necessario inserire il coupon “SUMMER21” nella cassa, durante la fase d’acquisto. I prezzi riportati in basso non includono il buono. Il regolamento dell’offerta è disponibile al seguente indirizzo.

