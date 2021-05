Offerte NOW: 2 mesi di Cinema e Serie TV a 9,99€

Arriva anche in Italia l’attesissimo nuovo film dedicato a Mortal Kombat, serie di videogame di combattimento che sin dal 1992 appassiona milioni di giocatori con i suoi carismatici personaggi e la sua violenza esagerata! Se dunque siete alla ricerca di una piattaforma per godere del film in italiano, in alta definizione e, soprattutto, legalmente, allora sappiate che a partire da lunedì 31 maggio, Mortal Kombat sarà disponibile sia su Sky che su NOW (già nota come Now TV), incluso nei pacchetti cinema di ambo le piattaforme.

Perché dirvelo? Perché grazie alla nuova promozione di maggio, potrete iscrivervi a NOW ad un prezzo a dir poco straordinario, ovvero appena 9,99€ per 2 mesi, con una formula che includerà sia il pacchetto cinema che quello dedicato alle serie TV! L’offerta sarà disponibile fino al 31 maggio 2021 e, grazie ad essa, potrete quindi godere della visione di Mortal Kombat (e non solo) su qualunque dispositivo compatibile con NOW!

Che cos’è NOW? Semplicemente un ottimo servizio di contenuti in streaming nato come estensione digitale e smart del tipico pacchetto televisivo di Sky che, in quanto tale, vi offrirà un catalogo davvero immenso, con contenuti aggiornati ogni settimana e tantissimi film in primissima visione, e con anche il vantaggio di poter usufruire di alcuni dei canali live di Sky come Sky Cinema 1.

Con NOW potrete quindi godere di gran parte dell’offerta tipica di Sky, ma senza vincoli, e senza il bisogno di disporre di parabola o di una connessione in fibra particolarmente performante, senza contare il vantaggio di un prezzo davvero basso ed accessibile, con una formula che vi permetterà di creare l’abbonamento che meglio si confà ai vostri gusti, non essendo infatti obbligati a pagare per l’intero catalogo, ma solo per ciò che preferite tra Cinema, Entertainment (che comprende le serie TV), Sport e Kids, e con la possibilità di annullare l’abbonamento in qualsiasi momento.

Insomma, con NOW, potrete godere del grande cinema e delle grandi serie TV a soli 9,99€ per i primi due mesi, ben chiaro che tale promozione è riservata ai soli nuovi clienti del servizio. Infine va sottolineato che, come per ogni altro servizio in streaming, l’abbonamento NOW TV può essere disdetto in qualunque momento, così come sarà possibile disattivare il rinnovo automatico di uno o di entrambi i Pass inclusi nell’offerta almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione.

N.B. L’offerta è attivabile fino al 31 maggio 2021 e riservata ai nuovi clienti. L’offerta dà diritto all’attivazione contestuale dei Pass Cinema e Entertainment per 2 mesi a 9,99€. Al termine del primo mese i Pass inclusi nell’offerta si rinnoveranno automaticamente a 14,99€/mese.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona visione!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!