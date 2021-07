Offerte pazzesche e tantissimi regali sullo store Huawei

In occasione dell’estate, vi informiamo che lo store ufficiale Huawei ha deciso di mettere in piedi una delle sue iniziative più vantaggiose di sempre, con offerte, codici sconto e regali che hanno il vantaggio di poter essere persino cumulati! Tuttavia, prima di scoprire qual è la proposta che riteniamo più interessante, è bene sottolineare che ad aver subito enormi decurtazioni di prezzo è l’intero catalogo, quindi avrete modo di risparmiare su notebook, smartphone, smartwatch e qualsiasi altro dispositivo prodotto dal brand.

Come detto, diverse sono le occasioni che vi permetteranno di ricevere fantastici regali, oltre a beneficiare di un extra sconto, e quella che riteniamo più imperdibile vede lo smartwatch Huawei Watch GT2 da 42mm nella variante Elegant Refined in colorazione oro a soli 149,00€ invece di 249,90€. Un prezzo che già di per sé è ottimo, ma che fino al 19 luglio lo si potrà ulteriormente ridurre del 10% grazie al codice sconto AESTATE. Inoltre, come anticipato, la promozione riserva bellissimi premi e nel caso specifico riceverete in omaggio lo speaker Huawei Mini, il cui valore è di 29,90€.

Oltre a questo smartwatch, riteniamo meriti di essere menzionato anche il recente Huawei Watch 3 Active che, seppur proposto a prezzo pieno, vi permetterà di ricevere gli auricolari wireless FreeBuds 4i, il cinturino EasyFit e la bilancia smart Scale 3, premi per un valore totale di oltre 150,00€.

Come saprete, il Huawei Watch 3 Active è il primo smartwatch a implementare HarmonyOS 2.0, il nuovo sistema operativo del brand, che promette capacità di comunicazione tra dispositivi mai viste finora, oltre a nuove funzionalità che ne faciliteranno l’utilizzo. Tra queste, vi è la possibilità di avere sott’occhio tutte le informazioni più rilevanti senza la necessità di aprire le app dedicate. Inoltre, la terza generazione di smartwatch di Huawei implementa il supporto eSIM, che vi permetterà di usarlo in maniera completamente autonoma, potendo effettuare chiamate e connettersi a internet in 4G LTE.

Occasioni imperdibili, quindi, per coloro che vogliono portarsi a casa dispositivi ottimi e di ultima generazione a prezzi stracciati, con la possibilità di ricevere persino omaggi di un certo livello.

La nostra selezione prodotti

