Offerte pazzesche su monopattini elettrici e altri prodotti su Mediaworld

Dopo due giornate piene di offerte, è il momento di tornare alla normalità, continuando a segnalarvi le migliori offerte della rete. Infatti, nonostante il Prime Day sia ormai terminato, sullo stesso Amazon o portali come Mediaworld si possono comunque trovare delle ottime occasioni, dando modo ai ritardatari di poter fare ottimi acquisti e risparmiare cifre sostanziose.

In questo caso, però, la maggior parte delle offerte scadrà a mezzanotte, quindi il nostro consiglio è quello di non indugiare troppo, anche perché la risposta di Mediaworld all’evento di Amazon appena conclusosi, come detto, potrebbe essere interessante, e lo dimostra l’offerta relativa al monopattino elettrico Go-Smart Eco da 10 pollici, che passa da 399,00€ a soli 279,00€.

Con una portata massima di 120kg, il Go-Smart Eco è un monopattino elettrico le cui caratteristiche e specifiche tecniche lo rendono un ottimo prodotto per chi ama spostarsi in città senza inquinare l’ambiente. Il suo motore da 350W vi permetterà di raggiungere i 20 Km/h, mentre il pacco batterie vi assicurerà un’autonomia di 20Km, ottima per i piccoli spostamenti quotidiani, i quali saranno accompagnati da un ottimo comfort grazie alle ruote da 10 pollici. Gli spostamenti, inoltre, avverranno in sicurezza, merito di un impianto frenante sia elettrico che meccanico. Insomma, un monopattino perfetto per chi piace viaggiare in modo smart senza spendere cifre elevate.

Su Mediaworld, dunque, le offerte continuano ogni giorno e quella relativa al Go-Smart Eco è solo una delle tante disponibili nella sezione dedicata, che vi consigliamo caldamente di visitare. Detto ciò, per tutte le altre segnalazioni ci sono sempre i nostri quattro canali Telegram dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

