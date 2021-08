Offerte pazzesche su tanti prodotti nei nuovi Mega Sconti di Mediaworld

Da MediaWorld ritorna la promozione Mega Sconti con offerte che coinvolgono tantissime categorie di prodotti con sconti che vanno oltre il 50%. Nonostante l’iniziativa sia valida fino al 22 agosto, vi invitiamo comunque ad affrettarvi e a prendere visione delle offerte presenti nel catalogo, affinché possiate trovare il prodotto che meglio si addice alle vostre esigenze.

Tra i tantissimi prodotti a godere di un’elevata scontistica, vogliamo porre la vostra attenzione sull’ottima lavatrice Samsung WW10T534DAT/S3, adesso disponibile al suo nuovo prezzo di 472,05€ anziché di 1.049€, a seguito di uno sconto del 55% che vi permetterà di risparmiare ben 576,95€.

La Samsung WW10T534DAT/S3 è una lavatrice a libera installazione con carica frontale con un’efficienza energetica di classe A e una velocità di centrifuga in grado di raggiungere i 1400 Giri/min. Tra le caratteristiche troviamo un cestello spazioso da 10,5Kg e ben 24 programmi di lavaggio. La sua tecnologia Smacchiatutto plus, attraverso una fase di ammollo aggiuntiva ai vostri programmi preferiti, farà sì che i vostri capi vengano completamente immersi nelle bolle d’aria, rimuovendo le macchie con maggiore efficacia. Inoltre, grazie alla sua funzione Smarth Things potrete monitorare e regolare, tramite l’app dedicata, tutte le attività e i cicli di lavaggio della vostra lavatrice.

Al suo interno, questa splendida lavatrice monta un motore Digital Inverter che sfrutta dei solidi magneti che consentono di ottenere incredibili risultati in maniera più silenziosa ed efficace, con un risparmio energetico eccezionale rispetto al motore tradizionale. Grazie all’eliminazione delle spazzole, il motore assicura una durabilità eccellente supportata da una garanzia di 10 anni. All’innovativo motore efficiente e silenzioso si aggiunge la funzione di ecopulizia del cestello che permette di rimuovere fino al 99,9% dei batteri responsabili dei cattivi odori. Oltre a ciò, l’attrito generato da un potente getto d’acqua e la centrifuga rapida eliminano lo sporco dalla guarnizione in gomma dell’oblò, garantendovi il massimo dell’igiene in ogni fase di lavaggio. Altra caratteristica interessante di questa lavatrice risiede nella funzione Ai Weather, che vi suggerirà le opzioni di asciugatura adatte in base alle condizioni climatiche e al tipo di carico presente nel cestello della vostra lavatrice.

La lavatrice Samsung WW10T534DAT/S3 rappresenta senza ombra di dubbio un’ottima occasione per la cura e l’igiene dei vostri capi d’abbigliamento, e visto il suo prezzo davvero conveniente, non possiamo fare altro che suggerirvi di tenerla in considerazione. Chiaramente questa non è l’unica offerta presente nell’iniziativa Mega Sconti, motivo per cui vi invitiamo a visitare la pagina del portale al seguente indirizzo. Prima di proseguire, ricordatevi infine di iscrivervi sui nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

