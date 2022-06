Se vi piace il fai da te ma siete a corto di utensili, le nuove offerte Amazon non solo vi permetteranno di risparmiare, ma vi ispireranno anche a fare nuovi lavori dentro o fuori casa, grazie a un catalogo prodotto molto variegato e pieno di offerte interessanti, tra cui levigatrici, sverniciatori, flessometri e attrezzi pesanti come i martelli pneumatici.

Gli sconti raggiungono il 46% e se vi state chiedendo qual è uno dei prodotti meglio scontati, la risposta è lo sverniciatore Black+Decker KX2200K-QS. Si tratta di un utensile che vi permetterà di sverniciare le superfici di un oggetto, rimuovendo eventuali colori, adesivi e di fare numerose altri interventi. Potrete acquistarlo a soli 41,99€ grazie all’elevato sconto applicato da Amazon, tra i più alti mai registrati su questo attrezzo.

Questo sverniciatore viene accompagnato da 8 accessori, situati dentro una pratica valigetta, utili per consentirvi di lavorare in modo ottimale su svariate superfici e su diverse forme di oggetti. La sverniciatura avviene tramite il calore, che fuoriuscirà dalla punta frontale dell’attrezzo, regolabile da un minimo di 65° fino a un massimo di 645°. Il calore potrete settarlo su 2 flussi d’aria, rispettivamente da 360 e 720 litri d’aria al minuto, ottimo per far sì che possiate regolare il calore in modo ancora più preciso, evitando di danneggiare la superficie degli oggetti più delicati.

Le possibilità d’uso offerte da questo sverniciatore sono tante. Oltre a rimuovere colori e adesivi, potrete usare l’attrezzo per scongelare le condutture ghiacciate e piegare tubi metallici. Il Black+Decker KX2200K-QS, inoltre, vanta una struttura che vi permetterà di usarlo a mani libere, un dettaglio non di poco conto, visto che renderà più facile ad esempio piegare un metallo. Come se non bastasse, è presente un sistema anti-surriscaldamento, utile per far sì che il prodotto non si danneggi a causa di un eventuale uso prolungato alla massima temperatura.

L’utensile di cui vi abbiamo parlato è solo un’assaggio di tutti quelli che potrete trovare in sconto ora su Amazon, per questo vi consigliamo caldamente di non lasciarvi scappare le offerte e di dare uno sguardo approfondito alla pagina dedicata.

