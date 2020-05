L’estate sta arrivando, le temperature iniziano a salire, così come sale la quantità di promozioni di MediaWorld! Dopo aver applicato il tasso zero su tantissimi prodotti, adesso lo store si dedica a Rowenta con la promozione “Pulizie di Primavera“. Infatti fino al 17 Maggio potrete usufruire di grandi sconti su molti prodotti Rowenta, e se si considera che la consegna è gratuita acquistando online, diventa un’occasione imperdibile.

Rowenta, da sempre uno dei marchi leader nella produzione di elettrodomestici, è costantemente alla ricerca dell’innovazione e dell’ultima tecnologia da applicare ai sui prodotti. Fra i prodotti in offerta possiamo trovare gli ultimi modelli di robot aspirapolvere, in grado di pulire la casa in autonomia anche in nostra assenza oppure la nuova linea di aspirapolvere super silenziosa. Sono presenti anche le scope a vapore, utilissime per disinfettare e sanificare gli ambienti con un semplice utilizzo e le scope elettriche ricaricabili, senza filo e senza sacco, in grado di essere riutilizzate senza ricaricarle.

I prodotti Rowenta che MediaWorld ha messo nella sua promozione “Pulizie di Primavera” sono tanti e molto convenienti, ma se non volete perdervi nessuna offerta vi consigliamo di andare alla pagina dello store dedicata all’offerta. A seguito della selezione dei prodotti migliori in offerta, vi abbiamo selezionato anche le varie categorie degli elettrodomestici, in modo da non lasciar fuori nessun elemento. Ricordate che avete tempo fino al 17 Maggio per usufruire di queste offerte, quindi non indugiate ancora ed andate a vedere quale prodotto si addice di più alle vostre necessità!

