Offerte purificatori d’aria e condizionatori, sconti e codici sconto da Yeppon

Da Yeppon si respira aria di offerte! Sullo store infatti sono partite numerose promozioni che riguardano purificatori d’aria, condizionatori e sanificatori, e con l’arrivo del caldo e delle nuove norme da applicare nei locali chiusi, questa diventa un’occasione perfetta da sfruttare.

Fino al 31 maggio, se si procederà all’acquisto di un condizionatore Olimpia Splendid UNICO inverter 12 SF oppure di un Olimpia Splendid UNICO inverter 12 HP verrà dato in omaggio, fino ad esaurimento scorte, un pratico purificatore Olimpia Splendid Aura Li. Per quanto riguarda la sanificazione dei locali, troverete tanti prodotti in offerta come termometri o salviette igienizzanti nella pagina dedicata dello store, mentre se si procederà all’acquisto di uno dei purificatori d’aria Barardi, inserendo il codice BARALDI20 avrete uno sconto del 10% per qualsiasi modello.

Visto che le promozioni riguardanti i prodotti destinati alla fase 2 sono in continuo aggiornamento, vi consigliamo di andare alla pagina dedicata alle promozioni dello store Yeppon, dove potrete trovare tutto il necessario per riprendere la vita di tutti i giorni in totale sicurezza. Infine, vi ricordiamo che se siete alla ricerca di sconti, promozioni lampo o di coupon sconto, non c’è miglior posto dei nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

N.B. Ricorda di inserire il codei BARALDI20 per ottenere lo sconto del 10%. Il codice sconto va inserito nel carrello prima di procedere al pagamento.

