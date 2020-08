Offerte Razer: tanti mouse, cuffie e microfoni scontati

Oltre alle classiche offerte del giorno, su Amazon ci sono al momento diverse offerte piuttosto interessanti dedicate al brand Razer, noto produttore di hardware da gaming. Tra i numerosi prodotti disponibili sono inclusi ovviamente mouse, tastiere, cuffie e microfoni, oltre a una piccola soundbar con subwoofer. Questi sconti possono essere un’opportunità per coloro che intendono effettuare un upgrade della loro postazione di gioco, acquistando ad esempio un articolo dotato di LED RGB, che offre un’atmosfera molto più appagante rispetto a una soluzione tradizionale.

Abbiamo scelto di menzionare per questa occasione il mouse Razer Viper Mini che viene venduto a 44,99€ invece di 67,00€, ovvero il prezzo più basso di sempre che il colosso dell’e-commerce ha mai proposto per questo specifico modello. Questo mouse è pensato principalmente per gli appassionati di videogiochi e per coloro che competono ad alti livelli nel mondo e-sports, ma nulla vieta di utilizzarlo anche in altri ambiti nonostante non sia ottimizzato per il lavoro da ufficio, ad esempio. Il Razer Viper Mini è la variante più piccola ma con le stesse prestazioni del fratello maggiore, quindi è particolarmente adatto per quelli che hanno mani di dimensioni piccole o medie.

Gli switch di questo mouse da gaming offrono un tempo di risposta di 0,2 millisecondi grazie alla presenza di una luce infrarossa che registra ogni clic e non causa mai tocchi involontari, garantendovi un controllo maggiore e un’esecuzione perfetta. Oltre a offrire prestazioni da top di gamma, questo dispositivo darà senz’altro ancora più personalità alla vostra postazione grazie alle luci RGB, le quali possono essere personalizzate attraverso il software dedicato. In totale ci sono 6 pulsanti programmabili che permettono di svolgere funzioni secondarie in modo da eseguire qualsiasi azione con una semplicità estrema. Infine, vale la pena sottolineare che il sensore ottico è da ben 8500 DPI, un valore capace di offrire una precisione incredibile, accurata e reattiva.

Se avete già questo mouse o uno con prestazioni simili, suggeriamo comunque di visitare la pagina dedicata per scoprire tutte le offerte che Amazon ha riservato a questo brand. Inoltre, non dimenticate di seguirci sui nostri quattro canali Telegram (tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi) e alla nostra nuova pagina dedicata interamente ai codici sconto.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!