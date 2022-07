Sono già tantissime le promozioni che vi abbiamo proposto questa settimana, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate. Infatti, vogliamo ora raccontarvi la nuova ed interessante iniziativa di Comet, che permette di acquistare molteplici prodotti del marchio Samsung a prezzi decisamente conveniente, con sconti fino al 60%. Attenzione però, le offerte scadono a mezzanotte, motivo per cui vi consigliamo di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

Come da tradizione del portale, la lista dei prodotti in offerta è piuttosto variegata ma, tra le varie, vi consigliamo caldamente di considerare l’acquisto del smart TV Samsung QE50QN90AATXZT, in particolare il modello da 50 pollici, come suggerisce il nome in codice. Si tratta di un ottimo prodotto, soprattutto perché ora è disponibile a 799,00€ anziché 1.799,00€, grazie ad uno sconto del 55,6% dal suo prezzo consigliato.

Stiamo parlando di un articolo che coniuga ottime prestazioni e un design minimalista e sottile. Innanzitutto, possiede un ampio e luminoso pannello QLED, con una risoluzione nativa in 4K, ossia 3840 x 2160 pixel. Oltre a ciò, lo schermo è equipaggiato da uno strato di protezione antiriflesso, in modo tale da migliorare la fruizione di contenuti multimediali anche in ambienti parecchio luminosi.

Il Samsung QE50QN90AATXZT, grazie alla tecnologia Quantum Dot, è anche capace di ottimizzare tutti i contenuti televisivi e multimediali, aumentando il volume del colore il che, soprattutto quando si vuole riprodurre un film oppure un videogioco, conferisce alle immagini un aspetto molto realistico e al passo dei tempi, in particolare sui contenuti datati.

Insomma, si tratta di un prodotto assolutamente da acquistare, considerando le sue specifiche tecniche e il suo nuovo prezzo di vendita. Chiaramente, il nostro consiglio è anche quello di visitare la pagina della promozione e di seguire i nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, cosicché possiate ricevere le notifiche sul vostro smartphone su tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

