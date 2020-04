Offerte smartphone e smartwatch da Unieuro

Dopo avervi proposto quelle che sono le offerte del giorno MediaWorld, è ora arrivato il momento di guardare ad un altro dei grandi protagonisti degli ultimi mesi nel panorama degli sconti, ovvero Unieuro che, proseguendo l’ottimo trend avviato la scorsa settimana, anche oggi ci propone diverse offerte relative al mondo degli smartphone e degli smart watch, con numerose proposte per chiunque voglia equipaggiarsi di un nuovo dispositivo smart a prezzi decisamente concorrenziali. Prodotti ottimi, come l’ormai ben noto Huawei P Smart+ 2019, uno dei best buy della compagnia cinese arrivato, in questa sua versione aggiornata, proprio un anno fa e caratterizzato da un sorprendente rapporto qualità/prezzo.

Ottimo prodotti di fascia media, P Smart+ 2019 è l’ideale per chiunque sia alla ricerca di un display ampio, luminoso e appagante, che disponga – seppure ad un prezzo molto contenuto – di tutto quello che si può cercare oggigiorno in uno smartphone, compreso un buon apparato fotografico, risultando così un dispositivo convincente e conveniente, con pochi compromessi e comunque al di sotto dei 260 euro. Un prezzo di per sé ottimo, che Unieuro ha comunque ribassato del 34%, rendendo Huawei P Smart+ 2019 acquistabile a soli 169,00€!

Ovviamente, l’ottimo smartphone Huawei è solo uno dei tanti articoli in sconto oggi su Unieuro e, nel tentativo di agevolarvi, abbiamo stilato per voi una comoda lista di articoli consigliati seppur, come sempre, l’invito sia comunque quello di consultare la pagine dedicate alle offerte, così da poter monitorare in tempo reale tutti i prodotti in promozione. Infine, prima di lasciarvi agli acquisti, vi ricordiamo che sono disponibili i nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

