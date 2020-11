Offerte smartwatch e smart band per la settimana del Black Friday!

Come avrete visto già in mattinata, ora che è arrivato il Black Friday, Amazon si sta letteralmente riempiendo di offerte che, fino al prossimo 30 novembre, coinvolgeranno praticamente ogni categoria merceologica venduta sul portale tant’è che, già in queste ore, è possibile acquistare una grande varietà di articoli di brand come Samsung, Fossil, Honor, Huawei e tanti altri con prezzi scontati anche oltre il 50%!

Le proposte sono dunque innumerevoli e, tra le varie, va detto che ce ne sono davvero tantissime che possono valer bene il vostro tempo, specie considerando l’imminente arrivo delle festività, e la necessità di cominciare ad incartare i primi regali di Natale. E dunque, dopo smart tv, elettrodomestici e chi più ne ha più ne metta, è ora il momento di dedicarci al mondo degli smartwatch, le cui proposte Amazon sono davvero moltissime, e tutte caratterizzate da prezzi a dir poco fenomenali.

Proposte come quella che riguarda Honor Magic Watch 2, che in queste ore può esser acquistato con uno sconto del 30%, ossia a soli 129,00€! Questa è l’ultima versione del versatile smartwatch realizzata da Honor, ed è un concentrato di funzioni in grado di sodisfare persino lo sportivo più esigente. Il display AMOLED da 1,39 pollici sempre acceso si illumina in modo tale da poter guardare l’ora senza che lo schermo si schiarisca, in modo da favorire anche le occhiate fugaci durante gli allenamenti. Honor Magic Watch 2 al suo interno monta un chip Kirin A1 che elabora i dati più velocemente dei suoi predecessori e e grazie ai suoi precisi sistemi di posizionamento satellitare, registra accuratamente la velocità ed il percorso effettuato durante le camminate, corse e persino in bicicletta. Con ben 4GB di memoria interna, Honor Magic Watch 2 può diventare un perfetto riproduttore musicale, oltre alla compatibilità con molte applicazioni per ricevere notifiche, esser usato per rispondere alle chiamate e le altre funzioni da smartwatch.

Inoltre Honor Magic Watch 2 è resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi può esser usato senza alcuna preoccupazione anche in piscina per monitorare la frequenza cardiaca, la distanza e la velocità di un allenamento. La batteria arriva ad avere un’autonomia di 14 giorni, con GPS attivato, mentre il cardiofrequenzimetro adotta una nuova tecnologia in grado di rilevare la frequenza cardiaca in maniera più accurata. Honor Magic Watch 2 è in grado anche di tracciare e gestire lo stress quotidiano, suggerendo quando necessario esercizi di respirazione ed inoltre può diagnosticare i problemi legati al sonno e sono presenti ben 15 modalità di allenamento, compreso un guru della salute, per personalizzare le sessioni e suddividerle in semplici obiettivi da completare.

Non sei abbonato al servizio di Amazon Prime? Clicca qui per effettuare l’iscrizione!

Gli smartwatch e gli smart band preselezionati da Amazon per questi giorni di Black Friday sono veramente tanti e tutti diversi fra loro nelle specifiche, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa sullo store e trovare quello giusto per voi. L’ultima cosa prima di lasciarvi andare ad acquistare il vostro prossimo dispositivo smart, è il ricordarvi ancora una volta di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete costantemente aggiornati sulle ultime offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto.

I migliori smartwatch e smart band del Black Friday di Amazon

Altre offerte del Black Friday Amazon

Sottoscrivi i servizi Amazon in offerta!

Amazon Music – 3 mesi gratis per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited possono iscriversi al servizio di abbonamento musicale premium con accesso illimitato a Audible – I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 10€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

I clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it. Kindle Unlimited – I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi gratis per 2 mesi.

I clienti Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi Amazon Fashion – Fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable.

su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion, tra cui Goodthreads, Iris & Lilly, find. e Truth & Fable. Amazon Warehouse – I clienti Amazon Prime risparmiano un ulteriore 20% su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora.

I clienti Amazon Prime risparmiano su migliaia di prodotti usati e ricondizionati per cucina, casa, ufficio, sport e attività all’aperto, inclusi i principali elettrodomestici, mobili, decorazioni per la casa e molto altro ancora. Prime Now – Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime riceveranno 5€ di sconto ogni 5 prodotti acquistati.

– Dall’1 al 25 ottobre su Prime Now i clienti Prime Prime Video – Per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti possono accedere ad una selezione di film in offerta da acquistare a 4,99€ o noleggiare a 1,99€.

Scopri i nostri articoli dedicati al Black Friday 2020

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!