Offerte Sneaker: fino al 50% di sconto sui migliori modelli su Maxi Sport

Dopo le consuete offerte giornaliere appartenenti ai maggiori portali online come Amazon, eBay, Mediaworld ed Unieuro, vogliamo ora fare una piccola pausa dalla rassegna di prodotti hi-tech per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa di Maxi Sport, che coinvolge le migliori sneaker in commercio per uomo, donna e bambini, con tagli che possono raggiungere la ragguardevole percentuale del 50%!

Come da tradizione, questa promozione include un numero spropositato di articoli ma, tra le varie offerte, vogliamo segnalarvi quella dedicata alle sneakers Puma Ralph Sampson MC Pop, disponibili attualmente a 54,00€ al posto di 89,95€ e con la possibilità di ottenere un secondo sconto di 10€ direttamente dal carrello del portale.

Puma Ralph Sampson MC Pop rappresentano la versione rivisitata delle scarpe indossate dal leggendario Ralph Sampson, un cestista che ha militato in NBA dal 1983 al 1995. Queste sneaker sono caratterizzate da alcuni dettagli originali ma con l’aggiunta di accenti contemporanei, per dare un tocco più vistoso e raffinato al proprio look. Inoltre, vantano dei loghi con colori che contrastano fortemente quelli della scarpa per donare un tocco di vivacità al modello.

Ciò detto, senza indugiare ancora oltre, vi raccomandiamo di consultare la pagina della promozione al seguente indirizzo, cosicché possiate trovare il modello che si addice al vostro outfit e soprattutto al vostro budget. Attenzione però, molte taglie dei modelli più ambiti andranno ben presto esaurite, motivo per cui vi consigliamo anche di affrettarvi per non perdere questa grossa opportunità.

