Offerte Speciali Acer, fino a 300€ di sconto

Vi abbiamo già segnalato qualche giorno fa le offerte speciali che Acer ha recentemente avviato sul suo store, dedicate ad un numero considerevole di computer, sia fissi che notebook, con sconti che arrivano a decurtare i vari prezzi anche di 200 euro. Ebbene, abbiamo il piacere di segnalarvi che il portale ha ben pensato di fare molto di più, offrendoci una nuova tornata promozionale che aumenta il valore degli sconti sui suoi computer fino a 300 euro!

Per la cronaca, allo stato attuale è solo uno il PC che gode del massimo dello sconto disponibile, e si tratta di un PC desktop da gaming munito anche di mouse e tastiera, ovvero l’Acer Nitro N50-600 che, una volta aggiunto nel carrello, crollerà dagli originali 1.399,00€ ai più accessibili 1.099,00€. Un’affare non da poco, per un PC che vanta un hardware di tutto rispetto che include, per altro, una scheda video Nvidia GTX 1650 ed un processore Intel Core i7 9700. A completare il quadro ben 16GB di RAM DDR4, nonché tantissimo spazio di archiviazione in cui installare i vostri giochi preferiti e salvare documenti, dato che è presente un veloce SSD da 512GB affiancato da un hard disk tradizionale da ben 1TB.

Il tutto è poi accompagnato da un case marchio Acer bellissimo e dal design futuristico, con linee nette ed angoli spigolosi, impreziosito dai colori di fiammanti luci LED, capaci di creare l’atmosfera giusta per le vostre sessioni di gioco. Ovviamente, a questo case non è stata dedicata solo una grande attenzione al design, ma è stato fatto uno studio approfondito anche su come mantenere le temperature dei componenti più basse possibili e possiamo dire che ci sono riusciti. Inoltre, nella parte anteriore ci sono alcune delle principali porte, tra cui due USB 3.2 di seconda generazione (Type-A e Type-C) e la comodità dei jack audio, posizionate in modo tale che collegare accessori diventa un gioco da ragazzi, senza la necessità di spostare il case per raggiungere posti scomodi.

Ovviamente l’Acer Nitro N50-600 non è l’unico prodotto in offerta sullo store Acer, ed anzi restano ancora disponibili tutte le altre offerte già segnalatevi sullo store, motivo per cui vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata e di tenerla sott’occhio, perché è plausibile che Acer possa decidere di scontare fino a 300 euro ulteriori modelli dei suoi desktop e notebook. Nell’attesa, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

