Offerte SSD, Hard Disk e Nas per la settimana del Black Friday

Il Black Friday prosegue a gonfie vele e noi continueremo a seguirlo per segnalarvi tutte le offerte che meritano di essere prese in considerazione. A tal proposito, suggeriamo di dare un’occhiata alle già numerose proposte che abbiamo segnalato nel corso della mattinata, tenendo però sott’occhio questo articolo qualora siate alla ricerca di sconti in merito ai componenti che vi permetteranno di aumentare lo spazio di archiviazione del vostro computer, tra cui SSD e chiavette USB.

A farla da padrone in questo caso sono gli SSD interni ed esterni e dopo diverse valutazioni abbiamo deciso di segnalarvi non uno ma due prodotti, sebbene tutte le restanti offerte siano degne di nota. Il primo è il Samsung T7 Touch MU-PC1T0S, che viene venduto nella variante da 1TB a soli 164,99€ invece degli oltre 250,00€ di listino. Piccolo e resistente, questo modello è ideale non solo per coloro che necessitano di tanto spazio da dedicare ai propri file e cartelle, ma anche per chi desidera accedere a quest’ultimi con una velocità elevata, sia per aprire che per trasferire file di grandi dimensioni.

Nel fare ciò, il Samsung T7 Touch MU-PC1T0S non vi deluderà, dal momento che è in grado di raggiungere velocità in scrittura e lettura fino a 1Gb/s, grazie alla tecnologia PCIe NVMe, tipica dei modelli top di gamma. Inoltre, questo specifico modello dispone di un lettore di impronte digitali integrato, che vi permetterà di mantenere i vostri contenuti e dati sensibili al sicuro, nonché di un software di gestione che potrà essere utilizzato anche su smartphone per impostare password e, in generale, rendere il dispositivo a prova di sicurezza.

Il Western Digital Black SN750 è invece il secondo articolo che riteniamo meriti di essere menzionato in questo articolo, dal momento che viene venduto, così come il precedente, al prezzo più basso di sempre, ovvero 299,99€ invece di 588,99€. Si, avete letto bene, questo velocissimo SSD può essere acquistato con uno sconto di quasi 300€, il che lo rende un’occasione davvero unica per tutti gli amanti del gaming o per tutti coloro che vogliono tirare fuori dal proprio PC il massimo delle prestazioni, sia durante l’utilizzo videoludico che produttivo. Quelle offerte dal Western Digital Black SN750 sono prestazioni da riferimento, le quali vengono ulteriormente ottimizzate grazie all’ausilio di un dissipatore di calore.

In calce abbiamo stilato una lista contenente le migliori offerte, ma per scoprirle tutte suggeriamo di visitare la pagina dedicata. Infine, non dimenticate di iscrivervi subito ai nostri quattro canali Telegram, così da poter monitorare le migliori offerte del Black Friday in tempo reale dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei.

