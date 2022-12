Uno degli elementi più importanti del Natale è senza dubbio l’albero, che rappresenta non solo uno dei simboli principali del periodo festivo, ma anche la dimora di tutti i nostri doni. Scegliere non solo l’albero giusto, ma anche gli addobbi, è fondamentale per riuscire a creare il clima perfetto, e quest’anno ad aiutarvi nel compito c’è Yeppon, shop online che in occasione del periodo festivo propone degli sconti folli!

Nella pagina dedicata alle offerte di Natale tantissimi alberi, palline e luci sono infatti in sconto, con ribassi incredibili fino al 70%! Grazie alla promozione, che si protrarrà fino al 15 dicembre, potrete quindi risparmiare moltissimo sulle decorazioni natalizie, addobbando non solo l’albero, ma anche tutta la vostra casa e il giardino, con pochi euro!

Tra gli svariati alberi di Natale in offerta su Yeppon c’è il modello Civetta di Amicasa, che è al momento disponibile a soli 69,99€ invece di 224,99€; si tratta di uno sconto del 69%, che vi farà risparmiare ben 155,00€ su questo albero alto 150cm e di diametro 81cm! Se invece preferite gli alberi dall’aspetto innevato, il modello Saint Moriz alto 210cm è in offerta a 179,99€ al posto di 284,99€, che con un incredibile diametro di 109cm e 468 rami renderà la vostra casa veramente magica!

Come accennato, tra le offerte natalizie vi sono anche moltissimi addobbi: potrete infatti portarvi a casa un cilindro di 30 palline orate a soli 5,99€ invece di 17,99€, oppure un magnifico puntale illuminato a LED ad appena 13,99€ al posto di 197,99€! Infine, per completare l’albero perfetto non possono mancare le luci, e ovviamente ce ne sono moltissime in offerta, come un set da 200 lucine bianche, per una lunghezza totale di 8 metri, disponibile ora a 15,99€ invece di 20,56€.

Insomma, quest’anno potrete creare l’albero di Natale perfetto, preparandovi al meglio al 25 dicembre e sorprendendo i vostri parenti e amici, il tutto risparmiando centinaia di euro! Sul sito di Yeppon, oltre alle offerte sulle decorazioni, sono presenti molte altre promozioni lanciate in occasione del periodo festivo in cui ci troviamo, come quella dedicata al marchio Electrolux, con moltissimi elettrodomestici in ribasso a prezzi stracciati.

Noi vi abbiamo riportato solo alcuni esempi delle offerte di Natale di Yeppon, quindi vi invitiamo a visitare la pagina dedicata alla promozione per scoprire il vastissimo catalogo. Il nostro consiglio è quello di mettere nel carrello ciò che vi interessa il prima possibile, dato che gli sconti termineranno il 15 dicembre, mentre le scorte disponibili potrebbero terminare ancora prima.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport.

