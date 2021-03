Offerte su lavatrici e asciugatrci con extra sconto e tasso zero da ePrice!

Continuano le offerte di ePrice in occasione della Pasqua, e nello specifico in queste ore sullo store sono comparse numerose occasioni che riguardano i grandi elettrodomestici! Infatti, fino al 6 aprile, il portale si riempirà di tantissimi elettrodomestici di grandi dimensioni come lavatrici, frigoriferi ed asciugatrici, che potrete trovare sconti che decurtano i prezzi fino al 30%, e con tasso 0 in caso di finanziamento. Ma non è tutto, infatti proseguendo con l’acquisto riceverete un ulteriore 10% sconto che verrà applicato automaticamente sul carrello, ed inoltre, riceverete fino al 15% in più sui prodotti Candy, insomma una vera occasione da non perdere!

Di queste offerte, quella che spicca è senza dubbio la lavatrice Hoover Axi AWMPD410LH8, scontata di oltre 250€ dal suo tipico prezzo sul portale, e che può esser acquistata a 629,99€. Questa lavatrice di nuova generazione sfrutta al massimo l’intelligenza artificiale Axi, memorizzando le abitudini di lavaggio ed offrendo soluzioni su misura per risparmiare. Il suo potente motore permette di ottenere ottimi risultati di lavaggio anche grazie al capiente cestello da 10 kg, capace di arrivare fino a 1.400 giri al minuto. Prima di ogni lavaggio poi, Hoover Axi AWMPD410LH8 arriverà ad analizzare il meteo offrendo suggerimenti sul momento migliore per iniziare il ciclo, e tramite l’app rende possibile avviare i programmi selezionati anche a distanza.

Hoover Axi AWMPD410LH8 ha poi una particolare cura verso tutti i tessuti, anche quelli colorati, grazie alla tecnologia Active Care che va a creare il perfetto dosaggio tra acqua e detergente al fine di penetrare nei capi e rimuovere le macchie in maniera eccellente. Hoover Axi AWMPD410LH8 è dotata di sensori che permette di interagire anche tramite comandi vocali, imparando ed adattarsi per fornire sempre le risposte in base ai bisogni.

Insomma, con questa promozione dedicata alle offerte di Pasqua, ePrice ha offerto una selezione di grandi elettrodomestici capace di soddisfare qualsiasi necessità. Per questo il nostro consiglio a riguardo è, come sempre, quello di visitare l’apposita pagina del portale così da trovare quella perfetta per voi! Infine, prima di lasciarvi all’acquisto del vostro prossimo Huawei, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

