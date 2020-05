Offerte su monopattini, action cam, smartwatch e droni nella “Tech is in the air” di MediaWorld

Vi segnaliamo che sul portale Mediaworld sono partite le offerte della promozione “Tech is in the air”, una tornata di sconti che, tra le varie, vi permetterà di approfittare di prezzi eccezionali per l’acquisto di mezzi di mobilità elettrica tra cui i tanto agognati monopattini. Come saprete, dopo i recenti annunci da parte del Governo per lo stanziamento di incentivi all’acquisti di mezzi di trasporto green, potrete acquistare monopattini e bici elettriche con un rimborso massimo di 500€ sull’acquisto, grazie al quale lo Stato spera di disincentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e il crearsi dei relativi assembramenti. Non a caso, negli ultimi giorni abbiamo visto il fioccare di proposte in sconto relative la mobilità elettrica, e quella di Mediaworld è solo l’ultima arrivata di una serie di offerte che – ne siamo certi – continueranno ad arrivare anche nelle prossime settimane.

Tuttavia, nella sua volontà di distinguersi dai competitor, Mediaworld ha ben pensato di non limitare la propria proposta ai soli monopattini elettrici sicché, fino al prossimo 24 maggio, potrete acquistare a prezzo scontato anche tanti altri prodotti dedicati al tempo libero ed alle attività all’aperto, come ad esempio action cam, casse portatili, smart band e tanto di più! Dunque, di seguito, vi proponiamo quella che è la nostra selezione di prodotti in offerta suggerendovi, in ogni caso, di consultare anche la pagina dedicata alla promozione, così che possiate raggiungere velocemente i prodotti che più si addicono ai vostri gusti.

