Offerte su notebook, monitor e periferiche gaming da Mediaworld!

Siete alla ricerca di offerte dedicate al mondo gaming? Se la risposta è sì, allora non potete non controllare le numerose proposte di Mediaworld che, oltre alle classiche offerte del giorno, lancia spesso iniziative piuttosto interessanti e mirate ad un specifico settore, in questo caso quello del gaming, con offerte dedicate agli amanti dei videogiochi, dato che la nota catena di distribuzione mette a disposizione gli articoli più richiesti, tra cui computer portatili, PC completi, accessori e persino singoli componenti.

Gli appassionati di videogiochi avranno l’imbarazzo della scelta non appena scopriranno le offerte che Mediaworld ha riservato per loro, dal momento che il catalogo propone tutto il necessario per affrontare al meglio le vostre sessioni di gioco, a partire da mouse e tastiere fino ad arrivare a postazioni di guida complete, quest’ultime fondamentali per gli amanti dei titoli di guida come ad esempio Assetto Corsa. Tra i tanti prodotti vogliamo segnalarvi un PC desktop completo e pronto all’uso. L’MSI MPGTridentAS 10SC-1093E è un PC gaming che normalmente costa 2.199,00€ ma che viene proposto fino al 1 novembre a “soli” 1.799,00€ con uno sconto di ben 400,00€.

Caratterizzato da un design moderno e da una personalizzazione con illuminazione RGB da lasciarvi a bocca aperta, l’MSI MPGTridentAS 10SC-1093E è un computer pensato ovviamente per chi vuole il massimo delle prestazioni e preferisce giocare senza compromessi, anche a risoluzioni superiori al FullHD, grazie alla presenza di una scheda video Nvidia RTX 2060 Super e dal processore Intel Core i7-10700, un’accoppiata pressoché perfetta che farà schizzare il numero di FPS ben oltre la soglia dei 60 frame al secondo. A completare quest’ottima build gaming troviamo 16GB di RAM e l’SSD da ben 1TB.

