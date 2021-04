Offerte sugli smartphone Moto G: Motorola G100 scontato di 100€!

Come gli appassionati ben sapranno, negli ultimi mesi sono stati presentati numerosi smartphone e tra questi c’è la nuova serie Moto G di Motorola, con i suoi G10, G30 e G100 che coprono rispettivamente la fascia bassa, media e alta del mercato. Come è facile intuire, il più interessante dei tre è il G100, che può essere già acquistato su Mediaworld a 100€ in meno rispetto al prezzo di lancio. Un’ottima offerta lancio, dedicata a coloro che attendevano la prima occasione utile per portarselo a casa ad un prezzo scontato.

Il Motorola G100 è uno smartphone molto interessante per svariati motivi. Innanzitutto, vanta specifiche tecniche all’avanguardia, come il recente processore Snapdragon 870 abbinato ad una Adreno 650, che vi permetterà di ottenere ottime prestazioni non solo durante il classico uso quotidiano, ma anche durante il gaming, dove le capacità del nuovo chip Snapdragon portano le prestazioni ad un nuovo livello in questa fascia di prezzo, permettendovi di giocare fluidamente anche ai titoli più pesanti.

Ottimo il display da 6,7 pollici, con la sua resa di colori realistica e piena di dettagli, così come è ottimo il comparto fotografico, che si affida ad un sensore principale da 64MP per scattare foto di alta qualità. Come non citare poi la batteria da ben 5.000 mAh che, grazie anche all’ottima ottimizzazione software di Motorola, vi permetterà di coprire due giornate intense. Dicevamo che il Motorola G100 è il modello più interessante della nuova famiglia Moto G perché è l’unico ad essere compatibile con la piattaforma Ready For, il cui Dock dedicato vi permetterà di portare lo schermo dello smartphone su un monitor o TV, ottenendo così quasi un’esperienza desktop.

Il collegamento è molto semplice, dato che basta un semplice cavo per trasmettere le immagini senza la necessità di installare alcun tipo di programma, e i vantaggi nell’usare lo smartphone in questa modalità sono molteplici. Ad esempio, durante una videochiamata potrete usare la fotocamera posteriore invece di quella frontale, beneficiando non solo di una qualità superiore, ma anche delle funzioni ottimizzate del Dock, che farà in modo di tenere sempre tutti nell’inquadratura grazie al movimento e al riconoscimento dei visi.

Insomma, un’ottima occasione per acquistare a prezzo scontato il nuovo Motorola G100, che si candida già come uno dei migliori smartphone del 2021. Detto ciò, vi ricordiamo che anche gli altri modelli si trovano in sconto su Mediaworld, sebbene la scontistica sia meno interessante rispetto al modello più costoso. Arrivati a questo punto, non ci resta che lasciarvi in calce i link che vi porteranno direttamente sulle pagine di acquisto relative ad ogni singolo modello e, prima di passare altrove, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, rispettivamente dedicati a offerte, hardware & tech, abbigliamento e sport e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

Offerte ancora disponibili

