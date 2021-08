Offerte Thun: fino al 50% di sconto sullo store ufficiale

Se sentite il bisogno di aggiornare il vostro arredamento con prodotti decorativi e di alta qualità, questo potrebbe essere il momento perfetto per tirare fuori il portafoglio e approfittare degli sconti fino al 50% di Thun. Come saprete, Thun è un brand italiano specializzato in oggetti da collezione, figure in ceramica, porcellana, articoli da decoro e accessori per la casa.

Le soluzioni di Thun sapranno soddisfare i gusti di chiunque e possono rivelarsi anche ottime idee regalo, soprattutto in questo periodo, quando si è soliti organizzare comunioni e matrimoni. Come saprete, le armi vincenti di Thun sono le piccole statuine che, grazie alle loro forme tondeggianti e dettagli maniacali, riescono ad appassionare tantissime persone, invogliandole ad acquistare questi stupendi articoli, da appoggiare poi su mobili o sulle superficie a voi più adatte.

I prodotti realizzati da Thun sono veramente tanti, ma se cercate una statuina, il Teddy esploratore in versione Maxi è una di quelle che merita di essere presa in considerazione, soprattutto ora che viene proposta con uno sconto del 30%. Realizzata in ceramica e dipinta a mano, questa stupenda opera sarà perfetta per gli amanti del collezionismo, nonché ottima da regalare a chi ama esplorare le meraviglie del mondo. Come suggerisce il nome, riprende le forme del famoso orsacchiotto e viene messo in buona compagnia da un bellissimo pappagallo, insieme ad un binocolo, in segno di un buon esploratore.

Se vi serve, invece, un nuovo set di tazzine e zuccheriere per condividere la pausa caffé in compagnia, il set “Happy” sarà sicuramente l’ideale. Le loro colorazioni e decorazioni, diverse per ogni tazza, vi trasmetteranno tanta allegria, mentre i manici sagomati a forma di fiore vi garantiranno il massimo della sicurezza e resistenza.

Insomma, come avrete notato, la selezione di prodotti del marchio Thun è veramente vasta, così come le offerte, ed ecco perché vi invitiamo a visitare la pagina dedicata per scoprire tutti gli sconti sui vari prodotti del brand, affinché possiate trovare quelli che meglio soddisfano i vostri gusti! Prima di scoprire le prossime offerte odierne, vi ricordiamo di seguirci su Telegram, in particolare ai nostri quattro canali dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

La nostra selezione prodotti

