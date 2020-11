Offerte titoli Warner Bros. per la settimana del Black Friday

Anche quest’anno è in arrivo il Black Friday e molte offerte sono già in corso. Vi rimandiamo, dunque, al corposo articolo che raccoglie tutte le migliori offerte del black friday, ma vi invitiamo, allo stesso tempo, a continuare la lettura se siete in cerca di qualche offerta relativa ai film in blu-ray e DVD in offerta dei film prodotti da Warner Bros.

Partiamo subito a gamba tesa suggerendovi il cofanetto sia in edizione DVD che Blu-ray dell’intera saga di Harry Potter, un cofanetto che non può mancare nella collezione di un vero fan! Ad un prezzo decisamente competitivo di 13,99€ per la versione DVD e di 15,99€ per quella Blu-Ray, le due raccolte sono anche ricche di contenuti extra, che soddisferanno la vostra curiosità e vi intratterranno per moltissimo tempo. Fortunatamente, è stato anche “corretto” il fastidioso errore che curiosamente vedeva, nelle prime versioni del cofanetto, la presenza di Polar Express invece che Il Prigioniero di Azkabam.

Proseguiamo con un cofanetto davvero eroico! Se siete fan dei film della DC, questa collezione fa al caso vostro: il Dc Comics Boxset comprende ben 7 film facenti parte dell’universo cinematografico della casa di produzione che ha dato i natali a Batman, Superman, Wonder Woman e tanti altri. Il cofanetto contiene Shazam!, Aquaman, Justice League, Wonder Woman, Suicide Squad – Extended Cut, Batman v Superman: Down of Justice – Ultimate Edition e Man Of Steel, il tutto ad un prezzo di soli 37,99€, invece che 119,99€.

Chiudiamo questi consigli per gli acquisti con un cofanetto di una trilogia che ha segnato diversi standard nella cinematografia di genere fantascientifico: la Matrix Trilogy. L’intera saga di Neo è racchiusa in questa pratica collezione, comprendente tutte e tre le pellicole con protagonista Keanu Reeves e all’incredibile prezzo di 9,99€, invece dei 20€ del prezzo di listino. Se siete amanti di cinema e volete ripassare, in attesa dell’uscita di Matrix 4, non potete davvero lasciarvi sfuggire questa offerta.

